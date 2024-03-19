شبرندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان سروآباد محدودیتهای تردد برای تمامی خودروهای ترانزیت مواد سوختی در ایام تعطیلات اعلام شده است.
وی افزود: ورود و تردد تمامی کشندههای تانکر و ترانزیت حامل مواد سوختی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه و روزهای شنبه و یکشنبه ۴و ۵ فروردین ماه و روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه ممنوع است.
مسؤول روابط عمومی اداره راهداری سروآباد اضافه کرد: این اقدام در راستای تردد راحت مسافران نوروزی و جلوگیری از ترافیک در محورهای یاد شده انجام شده است.
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