شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان سروآباد محدودیت‌های تردد برای تمامی خودروهای ترانزیت مواد سوختی در ایام تعطیلات اعلام شده است.

وی افزود: ورود و تردد تمامی کشنده‌های تانکر و ترانزیت حامل مواد سوختی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۲۹ اسفند ماه و روزهای شنبه و یک‌شنبه ۴و ۵ فروردین ماه و روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه ممنوع است.

مسؤول روابط عمومی اداره راهداری سروآباد اضافه کرد: این اقدام در راستای تردد راحت مسافران نوروزی و جلوگیری از ترافیک در محورهای یاد شده انجام شده است.