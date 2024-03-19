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کد مطلب 6058912
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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

زندگی با آیه‌ها؛

توحید نظری بیشتر بر ساحت اندیشه و معرفت است

توحید نظری بیشتر بر ساحت اندیشه و معرفت است

توضیحات حجت الاسلام هادی الیاسی در خصوص آیه ۱۶۲ سوره انعام را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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