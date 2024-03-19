دریافت 39 MB کد مطلب 6058912 https://mehrnews.com/x34wwh ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ کد مطلب 6058912 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ زندگی با آیهها؛ توحید نظری بیشتر بر ساحت اندیشه و معرفت است توضیحات حجت الاسلام هادی الیاسی در خصوص آیه ۱۶۲ سوره انعام را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط وجود پیامبر و رهبر، نقش بسزایی در جلب امدادهای غیبی خداوند دارد/پیروزی نباید موجب غرور و عجب شود اجرای پویش ستاره های زمین با جایزه ۱۱۴ سفر خانوادگی مشهد مقدس هنگام انفاق،خداوند افزونی مال را تضمین و شیطان امر به فحشا می کند/میان فقر و فحشاء، رابطه است در طرح زندگی با آیهها به دنبال تبدیلکردن مفاهیم قرآنی به مطالبه عمومی هستیم برچسبها ماه رمضان 1402 قرآن کریم زندگی با آیه ها
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