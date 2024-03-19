به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا شاهرخی امروز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، دلیل وقفه موقت ابرپروژه راهآهن دورود - خرمآباد را اختلاف حقوقی وزارت راه و ساختمان با وزارت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه بهزودی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه قرارگاه خاتمالانبیاء بهعنوان پیمانکار ابرپروژه راهآهن دورود - خرمآباد طی یک سال اخیر فعالیت خوبی داشته است، اظهار کرد: به دلیل تأمیننشدن ۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات قرارگاه خاتم از سوی دولت، برای پرداخت حقوق دستمزد نیروهای انسانی، طلب پیمانکاران دستدوم، اجاره ماشینآلات کارگاهی و خرید مواد مصالح موردنیاز با مشکلاتی مواجه شده است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: بدین منظور از طرف استاندار پیگیریهای زیادی صورت گرفت تا با تخصیص مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان بخشی از بدهیهای قرارگاه پرداخت شود که متأسفانه کافی نبود.
دالوند، مشکل اصلی پروژه را موضوع حقوقی عنوان کرد و با بیان اینکه مسائل حقوقی در تمامی پروژهها وجود دارد که گاهاً باعث وقفه کوتاهمدت میشود، گفت: در راستای رفع مشکل مالی پروژه، استاندار لرستان طی مکاتبهای با رئیسجمهور پیشنهاداتی از جمله پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان بهصورت فوری ارائه داد تا پس از بررسی دستورات و تمهیدات لازم در نظر گرفته خواهد شد.
وی به مصوبه دولت در خصوص تأمین بخش عمدهای از منابع مالی ۱.۲ دهم میلیارددلاری پروژه راهآهن دورود - خرمآباد بهوسیله تهاتر نفت اشاره کرد و گفت: متأسفانه قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی بهمنظور ارائه ضمانتنامه و فروش نفت با وزارت نفت اختلافنظر دارند که با پیشنهاد استاندار امیدواریم این مشکل مرتفع شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: قرار است به دستور رئیسجمهور و بهمنظور مرتفع کردن این مشکل حقوقی معاون اجرایی با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزیر نفت و راه و شهرسازی، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء و استاندار لرستان جلسهای برگزار شود.
دالوند، سومین پیشنهاد استاندار به رئیسجمهور را تأمین اعتبار مالی از طریق مولدسازی عنوان کرد و افزود: راهکارهای مناسب و پیشنهادها عملیاتی به معاون اجرایی رئیسجمهور ارائه شده که در کوتاهترین زمان ممکن این بحث حقوقی مرتفع خواهد شد.
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