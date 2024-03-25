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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۰

شیراز میزبان رقابت های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شد

شیراز میزبان رقابت های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شد

شهر تاریخی شیراز به عنوان میزبان دهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون هندبال، با اعلام برنامه مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا از طرف کنفدراسیون هندبال آسیا، شهر زیبا و تاریخی شیراز به عنوان میزبان این دوره از رقابت‌ها انتخاب شد و به این ترتیب تیم ملی نوجوانان کشورمان با برنامه ذیل در دور گروهی به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

سه شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۹/۳۰: ایران - هند
پنج شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۹/۳۰: ایران - عراق

دهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از سیزدهم الی ۲۴ شهریور ماه سال جاری در شیراز برگزار وتیم‌ملی هندبال نوجوانان کشورمان در گروه یک با هند و عراق همگروه است.

کد مطلب 6061954
بهنام روان پاک

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