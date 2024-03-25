شیراز میزبان رقابت های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون هندبال، با اعلام برنامه مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا از طرف کنفدراسیون هندبال آسیا، شهر زیبا و تاریخی شیراز به عنوان میزبان این دوره از رقابتها انتخاب شد و به این ترتیب تیم ملی نوجوانان کشورمان با برنامه ذیل در دور گروهی به مصاف حریفان خود خواهد رفت.
سه شنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۹/۳۰: ایران - هند
پنج شنبه ۱۵ شهریور ساعت ۱۹/۳۰: ایران - عراق
دهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از سیزدهم الی ۲۴ شهریور ماه سال جاری در شیراز برگزار وتیمملی هندبال نوجوانان کشورمان در گروه یک با هند و عراق همگروه است.
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