  1. استانها
  2. سمنان
۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۵۶

مسئول ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

۳۰۰ نفر به علت تصادفات در بیمارستان‌های سمنان بستری شدند

۳۰۰ نفر به علت تصادفات در بیمارستان‌های سمنان بستری شدند

سمنان- مسئول ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه ۳۰۰نفر برای حوادث ترافیکی به مراکز تحت پوشش مراجعه داشتند، گفت:آمار فوتی بیمارستان‌های تابعه به علت سوانح رانندگی ۸.۵کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قراییان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه از ۲۴ اسفند ماه فعالیت پنجم فروردین ماه ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر با بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه مراجعه داشتند، ابراز داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۲۳ هزار نفر رشد هشت درصد را نشان می‌دهد.

وی ضمن بیان اینکه ۳۰۰ نفر از مراجعان بنا به دلیل حوادث ترافیکی در بیمارستان‌ها بستری شدند، افزود: ۲۴ هزار و ۵۲۴ نفر به دلایل دیگری غیر از سوانح بستری شدند.

مسئول ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه تعداد فوتی بیمارستان‌های تحت پوشش به دلیل سوانح رانندگی ۸.۵ درصد کاهش یافت، ابراز داشت: این آمار شامل موارد غیر تصادفی نیز می‌شود.

قراییان ضمن بیان اینکه طی مدت مذکور یک هزار و ۲۷۶ مأموریت در حوزه تحت پوشش انجام شد، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۸ مورد را حوادث ترافیکی و مابقی را دیگر سوانح در بر دارد.

وی ضمن بیان اینکه ۸۸۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی برای کنترل و نظارت بهداشت نیز طی مدت مذکور در حوزه تحت پوشش انجام شد، افزود: واحدهای متخلف اخطاریه لازم را دریافت و در مواردی نیز پلمپ شدند.

کد مطلب 6061955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها