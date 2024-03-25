به گزارش خبرنگار مهر، پژمان قراییان صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان اینکه از ۲۴ اسفند ماه فعالیت پنجم فروردین ماه ۲۴ هزار و ۸۲۴ نفر با بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه مراجعه داشتند، ابراز داشت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد ۲۳ هزار نفر رشد هشت درصد را نشان می‌دهد.

وی ضمن بیان اینکه ۳۰۰ نفر از مراجعان بنا به دلیل حوادث ترافیکی در بیمارستان‌ها بستری شدند، افزود: ۲۴ هزار و ۵۲۴ نفر به دلایل دیگری غیر از سوانح بستری شدند.

مسئول ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه تعداد فوتی بیمارستان‌های تحت پوشش به دلیل سوانح رانندگی ۸.۵ درصد کاهش یافت، ابراز داشت: این آمار شامل موارد غیر تصادفی نیز می‌شود.

قراییان ضمن بیان اینکه طی مدت مذکور یک هزار و ۲۷۶ مأموریت در حوزه تحت پوشش انجام شد، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۸ مورد را حوادث ترافیکی و مابقی را دیگر سوانح در بر دارد.

وی ضمن بیان اینکه ۸۸۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی برای کنترل و نظارت بهداشت نیز طی مدت مذکور در حوزه تحت پوشش انجام شد، افزود: واحدهای متخلف اخطاریه لازم را دریافت و در مواردی نیز پلمپ شدند.