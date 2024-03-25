بارش باران در قزوین تا عصر دوشنبه ادامه خواهد داشت

فاطمه بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین اظهار کرد: سامانه بارش زایی که از دیشب وارد قزوین شده تا عصر امروز دوشنبه در منطقه حضور دارد و از بعد از ظهر به تدریج استان را ترک خواهد کرد.

وی افزود: در این مدت بارش باران، وزش بادهای لحظه‌ای و در برخی مناطق بارش تگرگ را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی قزوین تاکید کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه وزش بادهای شدید غربی را پیش بینی می‌کنیم و به ویژه این وزش در بخش‌های غربی استان پدیده غالب خواهد بود و نمود بیشتری خواهند داشت

بهروزی اضافه کرد: در روز چهارشنبه به ویژه بعد از ظهر و شب گذر امواج از سطح منطقه اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود در برخی مناطق بارش‌هایی را به صورت رگبار و پراکنده داشته باشیم.

وی عنوان کرد: با توجه به فصل بهار و تشکیل ابرهای هم رفتی، ناپایداری‌ها به صورت محلی از میزان بیشتری برخوردار است.

این کارشناس هواشناسی یادآور شد: به لحاظ دمایی برای امروز دوشنبه با توجه به ابرناکی و بارش، کاهش نسبی دما را به ویژه در طول روز داریم و برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه تغییرات محسوس دمایی نخواهیم داشت.