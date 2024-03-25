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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۴

معاون فرماندار پلدختر خبر داد؛

آب‌گرفتگی ۳۵ واحد مسکونی و ۱۲ خانوار عشایری در پلدختر

آب‌گرفتگی ۳۵ واحد مسکونی و ۱۲ خانوار عشایری در پلدختر

خرم‌آباد - معاون عمرانی فرمانداری پلدختر از آب‌گرفتگی ۳۵ واحد مسکونی و ۱۲ خانوار عشایری این شهرستان در جریان بارش شدید باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصیری در سخنانی، اظهار داشت: بر اثر بارش‌های شب گذشته در شهرستان پلدختر ۳۵ واحد مسکونی در پلدختر دچار آب‌گرفتگی شدند، همچنین تردد در پنج روستای «چاله»، «گل گل بالا»، «کلک بیشه»، «چم گردله» و «دهلیچ» به‌سختی صورت می‌گیرد.

وی به آب‌گرفتگی ۱۲ خانوار عشایری در پلدختر اشاره کرد و افزود: مایحتاج ضروری از طریق هلال‌احمر بین آنها توزیع شد.

معاون عمرانی فرمانداری پلدختر، گفت: همچنین زمین چمن روستای «مورانی» به علت بارش شدید باران تخریب شد.

نصیری افزود: عوامل راهداری در حال پاک‌سازی و بازگشایی مسیرهای مسدود در شهرستان پلدختر هستند.

کد مطلب 6062144

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