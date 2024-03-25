به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای مصادره ۸۰۰ هکتار از زمین‌های متعلق به فلسطینیان در دره رود اردن در کرانه غربی فلسطین را به شدت محکوم کرد و آن را سرقت و تجاوزی آشکار و غیرقانونی علیه حقوق مسلم و طبیعی ملت فلسطین و ستیزه جویی علیه صلح و امنیت و مقررات بین‌المللی دانست.

وی غصب بخش دیگری از سرزمین‌های متعلق به ملت فلسطین را مکمل اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و تداوم اجرای سیاست شوم و شیطانی برای محو ملت فلسطین در گستره بحر تا نهر و پهن کردن این غده سرطانی در سرتاسر سرزمین‌های فلسطین تاریخی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: تصمیم غیر قانونی و خطرناک اخیر که در نوع خود بزرگ‌ترین مصادره اراضی فلسطینی از سال ۱۹۹۳ میلادی بدین سو محسوب می‌شود، در استمرار جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و مصداق روشن نقض فاحش قوانین، مقررات و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.

کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن یادآوری مسئولیت خطیر جامعه جهانی و در رأس آن سازمان ملل متحد در قبال موج جدید اشغالگری و سرقت آشکار اراضی ملت فلسطین، آنان را به اتخاذ واکنش قاطع، مؤثر و بازدارنده در این زمینه فرا خوانده و بار دیگر بر ضرورت نفی اشغال، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی از بحر تا نهر به پایتختی قدس شریف به عنوان تنها راه حل پایدار و عادلانه که منجر به پایان سیاست تجاوزگری و توسعه طلبانه صهیونیست‌ها در منطقه خواهد شد، تاکید می‌ورزد.