به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «سرزمین شعر»، شبکه چهار سیما در آستانه فرا رسیدن لیالی قدر، برنامه تلویزیونی «سرزمین شعر» به صورت ویژهبرنامه با محوریت شعر علوی پخش میکند.
در این برنامه که از جمعه دهم فروردین به مدت چهار شب روی آنتن شبکه چهار سیما میرود شاعران آئینی کشورمان اشعار خود در مدح امام علی (ع) را ارایه میدهند و مهمانان برنامه درباره شعر رمضان و نیایش گفتوگو میکنند.
آذرمیدخت صفوی (استاد شعر و ادب از کشور هندوستان) و علیرضا افتخاری. محمدکاظم کاظمی، ناصر فیض، محمود اکرامیفر، مصطفی محدثی خراسانی، سید محسن حسینی، علی داودی، علیمحمد مودب، احمد بابایی، محمدرضا طهماسبی، علیرضا قزوه، قاسم صرافان، مبین اردستانی، زهیر توکلی، محمد رسولی مهمانان این ویژه برنامه در چهار شب قدر هستند.
اجرای این ویژهبرنامه به عهده محمود حبیبی کسبی، شاعر شعر آیینی «شاه پناهم بده» خواهد بود که در وصف امام رضا (ع) سروده شده است.
ویژه برنامه «سرزمین شعر» برای لیالی قدر با عنوان «شعر علوی» از جمعه دهم فروردین به مدت چهار شب با تهیهکنندگی علی زارعان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
پس از این ایام روال معمول رقابت شاعران برای رسیدن به فینال مسابقه شعر ادامه خواهد داشت.
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