پخش «سرزمین شعر» با محور مقاومت زنان و کودکان غزه

به گزارش روابطعمومی برنامه، ویژهبرنامه «سرزمین شعر» با محوریت اشعاری که در این برنامه با موضوع شهادت، مقاومت و شهدای غزه توسط رقابت کنندگان سروده شده است امشب ۲۶ فروردین روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
در طول این رقابت تخصصی شعر در قاب تلویزیون برخی از شرکتکنندگان اشعاری درباره مظلومیت مردم فلسطین و جهاد و مقاومت خواندند که مورد استقبال مخاطبان برنامه قرار گرفت.
این ویژهبرنامه که شامل گزیدهای از اشعار مقاومت و شهادت است که در برنامه «سرزمین شعر» اجار شده به مردان جهاد و شهادت و کودکان و زنان غزه تقویم میشود.
ویژهبرنامه شعر مقاومت و شهادت «سرزمین شعر» امشب یکشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۹ به تهیهکنندگی علی زارعان از شبکه چهار سیما پخش میشود.
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