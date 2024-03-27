کشف ۳ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی قاچاق در شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کرمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران دایره امنیت اقتصادی پلیس آگاهی قدس طی عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پس از دریافت خبری مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی تجهیزات پزشکی که از مبادی غیر قانونی وارد شهرستان قدس شده بود، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مقام قضائی قدس از یک باب سوله بازدید و انواع تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی قاچاق را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه ارزش ریالی کالای کشف شده توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا و اموال مکشوفه نیز طی دستور قضائی تحویل سازمان غذا و دارو شد.