به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کارشناس دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد امیر به سخنرانی پرداخته و گفت: به شعاع رحمت الهی رحمت واسع است. واسعه یعنی فراگیر که خداوند این لغت را در کنار کلمه رحمت خود در قرآن مجید به کار گرفته است.
وی با بیان اینکه رحمت به معنای مهربانی و مهرورزی است، عنوان کرد: رحمت خداوند به معنای تجلی الطاف، احسان و کرم او به موجودات است. شعاع دیگر رحمت حق در قرآن مجید ویژه محسنین یا همان نیکوکاران است، خداوند محسنین را در سوره آل عمران معرفی میکند که چه کسانی هستند.
حجت الاسلام والمسلمین انصاریان با بیان اینکه برخی ویژگیهای مهم اخلاقی است که در هر کس طلوع کند مصداق محسنین میشوند، اظهار کرد: یک ویژگی برای کسانی است که اهل انفاق هستند آنها در فراق و تنگدستی انفاق میکنند چنین افرادی جزو محسنین هستند.
هنگام تنگدستی حتی به اندازه نصف خرما هم میشود انفاق کرد. شاید برخی بگویند که زشت است که انسان نصف خرما را انفاق کند؛ اما خداوند میخواهد نشان بدهد که انجام عمل مهم است و کمیت آن اهمیت ندارد.
این کارشناس دینی با بیان اینکه شما هر خیری را بفرستید این خیر را در روز قیامت پیشگاه پروردگار خواهید دید، ابراز کرد: شیخ انصاری با خانواده خود در کنار مادر زندگی میکرد وقتی از درس برمیگشت در محضر مادر مینشست، این مرد الهی بسیار به مادرش احترام گذاشته و به ایشان خدمت میکرد. وقتی مادرش از دنیا رفت گریه میکرد، به او گفتند چرا گریه میکنی، گفت برای محرومیت خودم از خدمت به مادر گریه میکنم.
وی ادامه داد: عالمی از دنیا رفت. یکی از چهرههای معتبر این عالم را در رؤیا دید و پرسید خداوند با تو در برزخ چه کرد گفت خداوند اصلاً اعمال و علم مرا به رخ من نکشید و گفت تو اهل نجات هستی به خاطر آن یک روزی که از خانه بیرون آمدی و برف سنگین بود گربهای را نجات دادی و او را به جایی بردی که از خطر مرگ رهایی داشته باشد به خاطر رحم تو به یک گربه تو را در مغفرت خود غرق میکنم.
این استاد تفسیر با بیان اینکه ما به کمیت نگاه نکنیم به کیفیت توجه کنیم، گفت: درباره اهمیت کیفیت یک سوره به نام دهر در قرآن است آن زمان که امیرمومنان امام علی (ع)،حضرت زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سه شب فقط نان خالی که داشتند را انفاق کردند و خود گرسنه ماندند. اسیری که درب منزل امیرمومنان امام علی (ع) آمده بود. پیش از آن آمده بود که با پیامبر (ص) و امیرمومنان امام علی (ع) بجنگد و آنها را بکشد اما اسیر شده بود و نمیتوانست به شهر خود برگردد، گرسنه مانده بود اما هیچ جایی بهتر از درب منزل علی را نمیشناخت امیرمومنان امام علی (ع) سهم خود و بقیه را به او دادند، این معنی مهربانی است یعنی اسیری که آمده بود آنها را بکشند را لحاظ نمیکند بلکه درد اسیر را در نظر گرفتند. آیا شما با اقوام خود اینگونه رفتار میکنید. آیا ما با اندک اختلافی با آنها علوی مسلک رفتار میکنیم. اگر در قیامت اخلاق اهل بیت (ع) را نداشته باشیم ما را رد میکنند.
این کارشناس دینی با بیان اینکه محسن مهربان است، اظهار کرد: محسن دست به جیب است، محبت دارد و به طرف خود کار ندارد که به او بد کرده است. خداوند میفرماید از ویژگیهای بندگان محسن من این است که وقتی دیگران در حق آنها بدی کردند با خوبی جواب میدهد.
وی افزود: ویژگی دیگر محسنین این است که عصبانیت خود را میخورند و اجازه نمیدهند ظهور کند؛ چراکه انسان اگر در ورطه عصبانیت افتد کارهای خطرناکی انجام میدهد. آنها عصبانیت خود را فرو میخورند و با دل از مردم گذشت میکنند یعنی در حقیقت از دیگران گذشت میکنند. یک نفر از پیامبر (ص) پرسید چه کسی بدترین آدم است پیامبر (ص) فرموند کسی که بدی کرده و نمیرود عذرخواهی کند و بدتر از آن کسی است که از او عذرخواهی شود و او نبخشد. محبت باید همگانی باشد متأسفانه موج محبت در کشور ما کم رنگ میشود و این خطر سنگینی برای جامعه است در بین خطرهای دیگری که جامعه را تهدید میکند. ما نزدیک ۴۰ سال است که به جای احترام، محبت و عشق در خانواده، جامعه و ادارات دچار خودزنی شدهایم.
حجت الاسلام والمسلمین انصاریان بیان کرد: یک مهندس و استاد دانشگاه معروف در جمعی در بغداد هرچه توانست نسبت به آیت الله سیستانی فحاشی کرد، خبر به نجف رسید، ایشان به دولت اعلام کرد که راضی نیستم او را بگیرید و آزار دهید یا زندان کنید من در کنار حرم جدم امیر مؤمنان امام علی (ع) از ایشان گذشتم این همان کظم غیظ است. چرا در کل کشور صندلیدارها هفتهای دو روز؛ در اتاق خود را باز نمیگذارند که دردمندان بتوانند آنها را ببینند و درد خود را بگویند و در اتاقهای دربسته تصمیمی برای مردم میگیرید که هیچ فایدهای برای آنها ندارد.
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه خداوند میفرماید من عاشق نیکوکاران هستم یعنی نیکوکاران معشوق من هستند من عاشق آنها نیکوکاران محبوب من هستند و من محب آنها هستم، عنوان کرد: بزرگان دین بدون تلاش در نزد خدا بزرگ نشدند، و خداوند عاشق پیامبر است بیشترین احترام را برای او قرار داده است. اسم او را در کناراسم خود در تشهد قرار داده است. مسلمان شدن هیچ کافری را قبول نمیکند مگر با دو شهادت به وحدانیت و نبوت پیامبر؛ خداوند به پیامبر (ص) میفرماید اگر این جمع تو را تکذیب کردند بگو مهربانی خداوند فراگیر است و هر زمان پشیمان شدند خداوند همه گناهان شما را میبخشد.
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