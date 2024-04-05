خبرگزاری مهر، گروه مجله: ۱۴ فروردین ماه از راه رسید و مثل همیشه تعطیلات نوروز زودتر از انتظار به پایان رسید. مطابق هر سال بعد از پایان تعطیلات آمار سفرهای نوروزی مورد توجه قرار می‌گیرد. بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی، حدود ۱۵ میلیون سفر نوروزی در شبکه حمل و نقل کشور صورت گرفته و آمارها می‌گویند ۸۷۱ نفر از هم وطنانمان جان خود را در تصادفات جاده‌ای نوروزی از دست داده‌اند، یعنی ۲۰۰ نفر بیشتر از سال گذشته.

هر راهی غیر از افزایش قیمت بنزین!

مدتی است که هر از گاهی «بنزین» و «کارت سوخت» تبدیل به سوژه‌های داغ رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی می‌شوند. این بار خبر جمع‌آوری کارت سوخت پمپ بنزین‌ها تبدیل به چالشی جدید برای رسانه‌ها و شهروندان شده است. وزیر نفت «جواد اوجی» چهارشنبه، اعلام کرد که با توجه به اینکه قانون‌گذار وزرات نفت را مکلف کرده در سال جدید ٩۵ درصد فرآیند سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت انجام شود، تا ١٠ روز دیگر فرآیند سوخت‌گیری تنها از طریق کارت‌های سوخت شخصی امکان پذیر خواهد بود.

با اعلام این خبر بازار سیاه کارت سوخت حسابی داغ و کارت سوخت تبدیل به یک شیء با ارزش شده است. دلالان قلاب‌های خود را برای طعمه به آب انداختند و آگهی‌های فروش کارت‌های سوخت چند میلیونی عجیب و غریبی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. رقم‌هایی که از یک میلیون تومان شروع و تا پنج میلیون تومان هم ادامه دارد. پیش از این نیز در ایام تعطیلات نوروزی در آگهی‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده بود، فروش کارت سوخت با ٣۶٠ لیتر بنزین به قیمت ۴ میلیون ٣٢٠ هزار تومان دیده شده بود.

این خبر حرف و حدیث‌های زیادی در پی داشت و برخی گمانه زنی می‌کردند که دیگر خبری از کارت آزاد در جایگاه‌های سوخت نخواهد بود. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره این موضوع گفت: «کارت اضطراری در جایگاه‌ها همچنان وجود خواهد داشت و لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی به معنای جمع‌آوری کامل کارت سوخت آزاد جایگاه‌ها نیست و کماکان کارت اضطراری برای تکمیل مقدمات وجود خواهد داشت. صحبت امروز وزیر نفت در این راستا این بود که طی ۱۰ روز آینده اطلاع‌رسانی در این رابطه انجام و مقدمات کار را پیش خواهیم برد و حتماً این طرح زمانی اجرایی می‌شود که توزیع کارت سوخت توسط فراجا انجام شده باشد.»

با اینکه تناقض‌هایی در خبرهای اعلام شده توسط مسوولان به چشم می‌خورد، اما یک مفهوم واضح در این اخبار وجود دارد؛ آن هم این است که دولت به دلیل ناترازی جدی و قابل توجه میزان مصرف سوخت و میزان تولید آن، مصمم است اقدامی در زمینه کنترل و کاهش مصرف شهروندان رقم بزند؛ البته به نظر می‌رسد دولت می‌کوشد این اقدام، هر راهی باشد غیر از افزایش قیمت!

کشمکش بر سر پاسخ!

روز سیزده فروردین ماه، زمانی که حاشیه‌هایی درباره برگزاری رسم نوروزی «سیزده به در» و همزنانی آن با شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده بود، اسرائیل که پس از عملیات طوفان الاقصی میزان فعالیت گروه ترور خود را افزایش داده است، به سفارت ایران در سوریه حمله کرد. ساختمان کنسولگری و محل سکونت سفیر ایران در منطقه المزه دمشق با جنگنده‌های «اف- ۳۵» وابسته به نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ورود به آسمان به وسیله شش موشک هدایت شونده مورد هدف قرار گرفت.

در میان شهدای این حادثه، نام سردار «محمد زاهدی» از فرماندهان نیروی قدس سپاه؛ معاون ایشان سردار «محمدهادی حاجی رحیمی»، سردار «حسین امیر الله» رئیس ستاد کل سپاه پاسداران در امور سوریه و لبنان و تنی چند از مستشاران ایرانی حاضر در سوریه به چشم می‌خورد. مراسم وداع با گیمر این شهیدان شب گذشته در نقاط مختلف برگزار شد و امروز (جمعه) همزمان با راهپیمایی روز قدس، مراسم تشییع پیکر آنان نیز انجام می‌شود.

جنجالی که بعد از این حمله به راه افتاد، بر سر شیوه پاسخ ایران به اسراییل بود. گروهی مدعی هستند پاسخ کوبنده و بازدارنده‌ای از سوی ایران صورت نمی‌گیرد و عده دیگری معتقدند این حملات اسراییل، کنش نیست؛ بلکه واکنشی است به اقداماتی که ایران علیه رژیم تروریستی اسراییل رقم می‌زند. در این کشمکش گروهی در مطالبه پاسخ هستند و گروهی دیگر آنها را به دلیل این مطالبه مزمت می‌کنند و می‌گویند اظهار نظر درباره اقدامات نظامی باید به متخصصان این حوزه واگذار شود.

همه اینها در حالی است که به نظر می‌رسد مردم حق دارند درباره امنیت و اقتدار کشور مانند اقتصاد و سیاست مطالبه داشته باشند. علاوه بر اینها زمانی که مقامات عالی کشور از «پاسخ و مجازات پشیمان کننده» سخن می‌گویند، پرسش این سوال که پاسخ ایران نسبت به این اقدام تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی چه بوده یا چه خواهد بود، چندان دور از منطق نباید باشد.

این روزها با توجه به واکنش مقامات ایران نسبت به این حمله، کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی و تحلیل می‌کنند که این پاسخ چه خواهد بود و آیا خاورمیانه را درگیر ماجرای جدیدی خواهد کرد؟ مانند سایر حوزه‌ها، در کنار کارشناسان، مردم عادی نیز درباره این موضوع بحث و مطالبه می‌کنند که به نظر می‌رسد طبیعی باشد.

التهاب دوباره در راسک

دی ماه سال گذشته بود که گروه تروریستی «جیش العدل» که یک گروهک تروریستی در استان سیستان و بلوچستان است به شهر «راسک» حمله کرد؛ حمله‌ای که یازده تن از نیروهای فراجا را به شهادت رساند و هشت نفر را نیز مجروح کرد. در حالی که چند ماه بیشتر از این موضوع نگذشته؛ نیمه شب چهارشنبه بار دیگر جیش العدل به راسک و البته چابهار حمله کرد و یک عملیات تروریستی علیه مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رقم زد.

در این عملیات که در چند نقطه به صورت هماهنگ انجام شد، ٣ نفر از تروریست‌ها کاملاً به جلیقه انفجاری مجهز بودند اما با این وجود طی عملیات مسلحانه ١۵ نفر از تروریست‌ها کشته شده و احتمال می‌رود شمار آنها به ١٨ نفر نیز برسد.

تعداد شهدای این حمله تروریستی به ١١ نفر رسید که ٣ نفر از آنها از نیروهای فراجا، ٢ نفر دیگر از نیروهای سپاه پاسداران، ٢ مأمور مرزبانی و تعدادی از بسیج مردمی بوده‌اند. این درگیری با اقدامات اساسی نیروهای زمینی و فراجا به پایان رسید و «علیرضا مرحمتی» معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد: «این گروه در حال اجرای اوامر اسرائیل است.»

برخی می‌گویند این حمله، یک هشدار از سوی اسراییل است مبنی بر اینکه اگر ایران به عملیات آنها در سوریه پاسخ بدهد، صهیونیست‌ها گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب دورتادور کشور را تقویت می‌کنند و آنها را به جان مردم و نظام می‌اندازند. با همه اینها هر از گاهی اخبار غیررسمی از گوشه و کنار می‌رسد که حاکی از حمله به زیرساخت‌های سرزمین‌های اشغالی است.

استقلال و پرسپولیس؛ محبوب‌های بدون خریدار

خبر خصوصی سازی دو تیم محبوب «پرسپولیس» و «استقلال» خیلی وقت است که دهان به دهان می‌چرخد، حاشیه‌ای ایجاد می‌کند و تمام می‌شود. در شرایطی که پرسپولیس و استقلال تا ۱۱ فروردین اسناد مربوط به پرداخت و تعیین‌تکلیف بدهی‌های خود را بارگذاری کرده و مشکل خاصی برای دریافت مجوز حرفه‌ای وجود نداشته، تکلیف مالکیت‌شان هنوز مشخص نشده است.

پس از انتشار آگهی فروش ۵١ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در روز ۱۱ فروردین، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد رخ داد و هیچ خریداری پا پیش نگذاشت و سهام این تیم بار دیگر روی زمین ماند؛ دلیل این عدم استقبال به نظر روشن است. هر مجموعه یا خریداری که این دو باشگاه را بخرد با وجود اینکه باید صدها میلیارد تومان برای یک سال هزینه کند اما نه حق تبلیغات محیطی، نه حق بلیط فروشی یا حتی پخش تلویزیونی خواهد داشت و در چنین شرایطی قابل پیش بینی بود که این جنس، خریداری نداشته باشد.

پس از بحث‌های بسیار بر سر مالکیت سرخ‌آبی‌ها، شرکت‌های زیادی مدعی خریداری آنها شدند اما هیچکدام پا پیش نگذاشتند تا در آخر «بانک ملت» خواستار خرید سهام باشگاه پرسپولیس شد. شایعه‌هایی درباره تمایل «بانک تجارت» به خرید استقلال نیز مطرح شده بود اما این بانک اعلام کرد که به جمع بندی خاصی برای خرید سهام استقلال نرسیده و در صورت اتخاذ تصمیم در این باره سهامداران خود را مطلع خواهد کرد.

اما پس از چند روز خبر جدید آمد که وزیر اقتصاد اعلام کرده است: «با توجه به اینکه در مصوبه پیشین دولت پرسپولیس مورد موافقت هیأت عالی واگذاری قرار نگرفت، این موضوع مجدداً در هیأت وزیران مطرح و مقرر شد این باشگاه به شرکت‌های تابعه یکی از بانک‌های غیردولتی واگذار شود، منتظر هستیم تشریفات اداری این کار انجام شود. آن زمان مشخص می‌شود که کدام بانک‌ها مایل به خریداری این باشگاه هستند.»

اما در آخر باز هم از حاشیه‌های فوتبالی بگذریم و از افتخارات غیرفوتبالی بگوییم؛ از قهرمانی تیم هاکی روی یخ دختران ایران! دخترانی که در فینال رقابت‌های هاکی روی یخ قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با نتیجه ۴ بر صفر مقابل «فیلیپین» به پیروزی و مقام قهرمانی رسیدند.

همچنین اشاره‌ای بر چاپ عکس «هادی چوپان» روی مجله آمریکایی مشهور در حوزه بدنسازی و پرورش اندام کنیم و گریزی بزنیم به خبر اینکه رئیس مسابقات جهانی والیبال یک «ایرانی» شد! «امیرعلی طلوع کیان» از سوی فدراسیون جهانی والیبال به ریاست کمیته نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان انتخاب شد.