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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۵

پورخاقان مطرح کرد؛

دستگیری چند نفر از افراد پشتیبان حمله تروریستی در چابهار و راسک

دستگیری چند نفر از افراد پشتیبان حمله تروریستی در چابهار و راسک

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: چند نفر از افرادی که حمله تروریستی چابهار و راسک را پشتیبانی می‌کردند، دستگیر شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان، در راهپیمایی روز جهانی قدس درباره حادثه تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان، افزود: حرکت مذبوحانه جیش الظلم در چابهار و راسک، با هوشیاری مثال زدنی نیروهای مسلح در فراجا، سپاه و مرزبانی؛ به سرعت شکست خورد و پس از چند ساعت تمام تروریست‌ها به درک واصل شدند و نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند.

وی از دستگیری چند نفر از افرادی که حمله تروریستی در چابهار و راسک را پشتیبانی می‌کردند، خبر داد و گفت: برای این افراد پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد.

کد مطلب 6069967

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    نظرات

    • علی LU ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      11 3
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      با سرعت وبدون اطاله وقت باید مجازات شوند
    • DE ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      2 2
      پاسخ
      به خاطره رأفت اسلامی ستون پنجم دشمنان ایران را لطفا نبخشید. اینها هرگز به ایران و ایرانی وفادار نمی مانند حتما اگر صد سال در زندان باشند و یا توبه کنند. در زمان جنگ ستون پنجم دشمنان چیست؟ به آن عمل کنید.
    • مرتضی IR ۰۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 1
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      انشالله در اسرع وقت خبر دهی بشه
    • هموطن IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 2
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      خیلی کار کردن انبار مهمات سپاه راسک رو منفجر کردن تو چابهار هم به چندین ارگان حمله کردن خیلی وحشت ناک تیر اندازی می‌کردن بیچاره مامورها هم اصلا در حالت آماده نبودن غافلگیر شدن
      • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
        0 1
        مثل اینکه خیلی در جریانی باید شما هم برید توضیح بديد
    • حسام IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 1
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      سلام اگر چند نفر که گرفتین واقعیت داره اعدام کنید جلو همه تا عبرتی باشد برای بقیه
    • حسن IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
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      خیانت به کشور و مردم کمترین مجازات مرگ باید باشه
    • RO ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
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      آفرین بردلاوران بدون محاکمه بکشیدشون

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