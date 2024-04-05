دستگیری چند نفر از افراد پشتیبان حمله تروریستی در چابهار و راسک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان، در راهپیمایی روز جهانی قدس درباره حادثه تروریستی در جنوب سیستان و بلوچستان، افزود: حرکت مذبوحانه جیش الظلم در چابهار و راسک، با هوشیاری مثال زدنی نیروهای مسلح در فراجا، سپاه و مرزبانی؛ به سرعت شکست خورد و پس از چند ساعت تمام تروریست‌ها به درک واصل شدند و نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند.

وی از دستگیری چند نفر از افرادی که حمله تروریستی در چابهار و راسک را پشتیبانی می‌کردند، خبر داد و گفت: برای این افراد پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد.