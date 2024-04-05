  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱:۰۳

محققان تاکید می کنند؛

روزانه ۳۰ دقیقه کمتر نشستن باعث کاهش فشارخون بالا می شود

روزانه ۳۰ دقیقه کمتر نشستن باعث کاهش فشارخون بالا می شود

یک مطالعه جدید می گوید سالمندان بعد از برخاستن و تحرک بیشتر، فشارخون شان پایین می آید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان پی بردند مدت زمان کمتر نشستن منجر به کاهش نزدیک به ۳.۵ امتیاز در فشار خون متوسط سالمندان شد.

در مقایسه، افزایش فعالیت بدنی به طور معمول منجر به کاهش متوسط ۴ نمره در فشار خون و کاهش وزن می‌شود.

«دوری روزنبرگ»، محقق اصلی از مؤسسه تحقیقاتی کایسر واشنگتن، گفت: «یافته های ما واقعاً امیدوارکننده است زیرا نشستن کمتر تغییری است که ممکن است برای افراد راحت تر از افزایش فعالیت بدنی باشد، به خصوص برای بزرگسالان مسن که احتمالاً با محدودیت‌هایی مانند درد مزمن یا کاهش عملکرد بدنی زندگی می‌کنند.»

محققان گفتند که بزرگسالان مسن به طور معمول بین ۶۵ تا ۸۰ ٪ از ساعات بیداری خود می‌نشینند. این رفتارهای بی تحرک می‌تواند منجر به بیماری قلبی و دیابت شود.

این مطالعه جدید شامل ۲۸۳ سالمند در سنین ۶۰ تا ۸۹ در ایالت واشنگتن بود.

کد مطلب 6070825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها