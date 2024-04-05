روزانه ۳۰ دقیقه کمتر نشستن باعث کاهش فشارخون بالا می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان پی بردند مدت زمان کمتر نشستن منجر به کاهش نزدیک به ۳.۵ امتیاز در فشار خون متوسط سالمندان شد.

در مقایسه، افزایش فعالیت بدنی به طور معمول منجر به کاهش متوسط ۴ نمره در فشار خون و کاهش وزن می‌شود.

«دوری روزنبرگ»، محقق اصلی از مؤسسه تحقیقاتی کایسر واشنگتن، گفت: «یافته های ما واقعاً امیدوارکننده است زیرا نشستن کمتر تغییری است که ممکن است برای افراد راحت تر از افزایش فعالیت بدنی باشد، به خصوص برای بزرگسالان مسن که احتمالاً با محدودیت‌هایی مانند درد مزمن یا کاهش عملکرد بدنی زندگی می‌کنند.»

محققان گفتند که بزرگسالان مسن به طور معمول بین ۶۵ تا ۸۰ ٪ از ساعات بیداری خود می‌نشینند. این رفتارهای بی تحرک می‌تواند منجر به بیماری قلبی و دیابت شود.

این مطالعه جدید شامل ۲۸۳ سالمند در سنین ۶۰ تا ۸۹ در ایالت واشنگتن بود.