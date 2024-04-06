جواد احمدی منفرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان شاهد برگزاری برنامههای متنوع قرآنی در نقاط مختلف شهرها و روستاهای استان بوشهر هستیم که شایسته تقدیر است.
وی با تقدیر از برپایی محفل جزءخوانی روزانه قرآن کریم در خانه قرآن و عترت علیهمالسلام ریحانه النبی سلام علیها روستای تلخو بیان کرد: قرائت تدبری و حفظ قرآن کریم و آوردن قرآن در صحنه زندگی و پویش ملی زندگی با آیهها اهمیت فراوانی دارد.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: این برنامه طبق سنت ۲۰ ساله هر روز بعد از نماز صبح با حضور تمامی سنین برگزار میشود و علاوه بر تلاوت قرآن، تفسیر آیات و حل مسائل و مشکلات محله هم در بردارد.
در طول سال این محفل در روزهای دوشنبه در خانههای اهالی محل برگزار میشود و به گفته اهالی روستا شاهد برکت بسیار زیاد این محافل بوده اند.
این محفل جزءخوانی در ماه مبارک رمضان هر ساله بعد از نماز صبح برگزار میشود تا از برکت بین الطلوعین ماه مبارک رمضان نیز توشه برگیرند.
روزانه بین ۴۰ تا ۶۰ نفر از کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان محل دور هم جمع میشوند و ساعاتی پر برکت را در کنار هم میگذرانند.
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