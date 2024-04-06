هشدار در خصوص کلاهبرداری به بهانه دریافت فطریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قاسمی گفت: در این ایام و با فرا رسیدن عید سعید فطر، افراد سودجو و کلاهبردار با سوءاستفاده از احساسات پاک و معنوی مردم روزهدار و ایجاد صفحاتی در شبکههای اجتماعی با عناوین فریبنده و حتی در قالب مشخصات جعلی سازمانها و ارگانهای مرتبط رسمی و قرار دادن شماره حسابهای خاص، سعی در ترغیب و کلاهبرداری از کاربران را دارند.
وی افزود: توصیه میشود تا در صورت تمایل به پرداخت اینترنتی فطریه، کفاره و نذورات خود، فقط از طریق صفحات معتبر ارگانهای ذیصلاح که توسط رسانههای رسمی اعلام شده اقدام نموده و از پرداخت هرگونه وجوه در صفحات نامعتبر تبلیغ شده در شبکههای اجتماعی خودداری و یا میتوانند نذورات خود را به صورت نقدی به مراکز معرفی شده پرداخت کنند.
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