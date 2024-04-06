پاسخ جالب ضرغامی به نداشتن محافظ برای حضور در مراسم‌ها

پاسخ ضرغامی وزیر گردشگری نسبت به عدم همراه داشتن محافظ هنگام تردد و حضور در مراسم‌ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید.