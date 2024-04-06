دریافت 20 MB کد مطلب 6071178 https://mehrnews.com/x34CCC ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۰ کد مطلب 6071178 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۰ پاسخ جالب ضرغامی به نداشتن محافظ برای حضور در مراسمها پاسخ ضرغامی وزیر گردشگری نسبت به عدم همراه داشتن محافظ هنگام تردد و حضور در مراسمها را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط امکان سفر نیمی از مردم دنیا به ایران/ سرانجام بودجه وزارت میراث فرهنگی ایران پیشران حرکت جهانی علیه رژیم صهیونیستی است روز قدس بهترین فرصت برای بیان ابعاد مختلف جنایات اسرائیل راهپیمایی روز جهانی قدس درگناوه باشکوه تر از همیشه برگزار میشود برچسبها عزت الله ضرغامی سید عزت الله ضرغامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
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