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کد مطلب 6071178
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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۲۰

پاسخ جالب ضرغامی به نداشتن محافظ برای حضور در مراسم‌ها

پاسخ جالب ضرغامی به نداشتن محافظ برای حضور در مراسم‌ها

پاسخ ضرغامی وزیر گردشگری نسبت به عدم همراه داشتن محافظ هنگام تردد و حضور در مراسم‌ها را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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