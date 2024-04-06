افتتاح ۷۶۰۰ واحد مسکن در پرند تا شهریورماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مشارکتی شهر پرند، گفت: سرعت پیشرفت پیمانکاران نهضت ملی مسکن در شهر پرند با نظارت شرکت عمران پرند بسیار خوب است و مشارکت و اقدام شرکت‌های خدمات‌رسانی در تکمیل و نصب انشعابات آب، برق و گاز واحدهای برخی از این پروژه‌ها می‌تواند این واحدها را به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسانند.

وی در جلسه‌ای که پس از بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرند برگزار شد، افزود: با تلاش شرکت عمران و پیمانکاران در شهر پرند ۷۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و مشارکتی تا نیمه سال جاری آماده افتتاح است که در صورت نصب و تکمیل انشعابات آب، برق و گاز این واحدها می‌توانیم واحدهای نهضت مسکن ملی برخی پروژه‌ها را به صورت کامل با حضور مقامات عالی کشور افتتاح کرده و تحویل متقاضیان دهیم.