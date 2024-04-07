دریافت 40 MB کد مطلب 6072860 https://mehrnews.com/x34DjW ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۰۰ کد مطلب 6072860 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۰۰ معجزه قرآن در کودک خردسال کم توان در برنامه محفل پرهام فروتن از حافظان کل قرآن کریم باعث حیرت و تعجب داوران برنامه محفل شد. کپی شد مطالب مرتبط دیدار رمضانی نماینده آیتالله سیستانی با جمعی از قاریان و حافظان/روایتی از دیدار با یکی علمای تونس حضور گسترده مردم در مراسم دینی هیچ دلیلی جز دینداری آنها ندارد/پویش زندگی با آیه ها تثبیت شده است پویش«زندگی با آیهها» در نمایشگاه قرآن توانست توجهها را جلب کند/خانوادهها مخاطب اصلی نمایشگاه مدت دوره بعد نمایشگاه قرآن را افزایش میدهیم/شاهد استقبال خانوادهها از این رویداد قرآنی بودیم برچسبها برنامه محفل کم توان ذهنی قرآن کریم حافظ قرآن
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