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کد مطلب 6072860
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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۰۰

معجزه قرآن در کودک خردسال کم توان در برنامه محفل

معجزه قرآن در کودک خردسال کم توان در برنامه محفل

پرهام فروتن از حافظان کل قرآن کریم باعث حیرت و تعجب داوران برنامه محفل شد.

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      16 2
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      برنامه خوب . صداوسیما ابزار ذائقه سازی دینی برای کشور است . باید تلاش کند
    • محمود زاده IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      1 0
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      سلام كمترين عكس العمل در برابر اين خانم سختكوش و عاشق اهداء يك سفر حج است.
    • امین IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      3 0
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      سبحان الله
    • محمدمهدی جعفری IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      3 0
      پاسخ
      ای مردم به هوش باشیدکه خدا حجت رابرمن وشما تمام کرده است یا علی مددکه دیگر جای هیچ شک وشبهه نیست
    • بای IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این یک معجزه است. خدايا چی میشه برای غزه هم معجزه ای بشه 😭😭

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