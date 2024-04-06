حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه محفل قرآنی امام حسنی‌ها گفت: همانطوری که رهبر انقلاب در نخستین روز فروردین در اولین نکته‌ای که فرمودند تصریح کردند برگزاری برنامه‌های دینی با حضور گسترده مردم جلوه امید مردم ایران و نشانه دینداری مردم ایران است. دشمنان ما تلاش می‌کنند دینداری مردم را رو به افول معرفی کنند اما حضور گسترده مردم در مراسم‌های دینی و تعظیم شعائر دینی هیچ دلیلی جز دینداری آنها نیست و تلاش‌هایی که برای انحراف جوانها از شعائر دینی و ظواهر دینی صورت گرفته معانی دیگری دارد.

وی ادامه داد: خداراشاکریم که در ماه مبارک رمضان به همت جوانان برنامه‌های قرآنی محفل امام حسنی‌ها مانند جشن غدیر و جشن نیمه شعبان و مابقی مراسم دینی برگزار شد. این محفل قرآنی بی سابقه بوده و برای نخستین بار بود که چنین برنامه با چنین شکوهی برگزار شده است. امیدواریم که باعث الگویی برای تعظیم شعائر در کل کشور باشد.

حجت الاسلام حریزاوی ادامه داد: ایده زندگی با آیه‌ها بر اساس مطالبه بدیهی رهبر انقلاب برای گسترش فرهنگ حفظ قرآن در کشور طراحی شد الگوی حفظ ترتیبی مخاطبان خودش را دارد اما الگوی حفظ موضوعی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و چند میلیون نفر از مردم استقبال کردند. اگر به همین منوال پیش برویم که مردم تصمیم بگیرند روزی یک آیه از قرآن را حفظ کنند ظرف چند سال می‌توانند حافظ کل قرآن باشند و این گنجینه عظیم الهی را در سینه داشته باشند.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: به همت رسانه‌ها خصوصاً رسانه ملی و اپراتورها مانند همراه اول فراگیر شدن پویش ملی زندگی با آیه‌ها تثبیت شده تا با همت آموزش و پرورش و معلمان در سراسر کشور گسترش بیشتری پیدا کند. همچنین مساجد و هیأت و مؤسسات دینی هم در این زمینه نقش خود را ایفا می‌کنند.