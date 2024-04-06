محفل انس با قرآن کریم با حضور حجت‌الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده حضرت آیت‌الله سیستانی و با حضور جمعی از قاریان و حافظان ممتاز کشور در محل احداث بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی نور در قم برگزار شد.

در این مراسم که مصادف با بیست و چهارم رمضان‌المبارک ۱۴۴۵ برگزار شد، بعضی از قاریان قرآن کریم آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کردند و سپس مجموع قاریان و حافظان شرکت‌کننده در مراسم به جمع‌خوانی مناجات اسماء‌الحسنی پرداختند.

در پایان این مراسم حجت‌الاسلام سیدجواد شهرستانی طی سخنانی از حضور قاریان و حافظان ممتاز قرآن که از شهرهای مشهد، تهران، قم و اصفهان در این مراسم حضور داشتند تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: یکی از راههای رفع مهجوریت از قرآن کریم، تبیین معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام است چرا که آنان مبیّن قرآن کریم هستند و سفارش و وصیت پیامبراکرم (ص) نیز «کتاب‌الله و عترتی» را با هم دیدن است و راهی که مؤسسة آل‌البیت (ع) نیز دنبال می‌کند در محور قرآن و عترت است.

وی با تأکید بر آموزش نونهالان قرآنی که سرمایه‌های آینده کشور هستند، شناخت معارف قرآن با توجه به احادیث ائمه علیهم‌السلام را برای قاریان و حافظان قرآن ضروری دانست.

حجت‌الاسلام شهرستانی در ادامه طی سخنانی به نقل خاطراتی از اثر کلام اهل‌البیت (ع) در عرصه‌های تبلیغی پرداخت و گفت: سال‌ها پیش شیخ‌علی جمال یکی از واعظان و سخنوران مشهور شیعه در کشور سوریه را روزی برای ایراد سخن به استودیوی رادیو و تلویزیون دمشق دعوت کردند و او با توجه به اینکه ماه رمضان بود، فرازهای از دعای ابوحمزه ثمالی که از حضرت امام سجاد علیه‌السلام است را خواند و پس از آن جلسه با توجه به مضامین مطرح شده و تأثیری که در بین شنوندگان و مخاطبان داشت، مجدداً رادیو و تلویزیون سوریه از او دعوت می‌کند تا آخر ماه مبارک رمضان هر شب سخنرانی داشته باشد. این یک نمونه از تأثیر کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی همچنین گفت: سی سال قبل یکی از علمای تونسی که شیعه شده بود به نزد من آمد و مقدار زیادی صحیفه سجادیه تقاضا کرد. علتش را پرسیدم گفت من روزی در مسجدجامع بخشهایی از صحیفه سجادیه را خواندم و پس از سخنرانی، شیوخ زیتونه دور من جمع شدند (زیتونه به مهمترین مرکز علمی در تونس که به مانند الازهر مصر است، گفته می‌شود) و گفتند ما تو را می‌شناسیم، این حرف‌ها از تو نبود، کنایه از اینکه سطح تو به این مطالب نمی‌رسد. این سخنان چه کسی بود که من هم توضیح دادم اینها را از صحیفه سجادیه حضرت علی‌ابن‌حسین امام سجاد علیه‌السلام نقل کردم و یکی از آن شیوخ کتاب صحیفه سجادیه را با اصرار از من گرفت و دو هفته بعد کتابم را تحویلم داد و گفت بیا کتابت را بگیر، من همه‌اش را حفظ کردم! این هم یک نمونه دیگر از تأثیر کلام اهل‌بیت علیهم‌السلام حتی در بین علمای اهل تسنن است.

شهرستانی در پایان سخنانش بر استفاده هرچه بیشتر از فرصت‌ها تأکید کرد و گفت: طبق حدیث «الفرصة تمرُّ السحاب» فرصت‌ها مانند ابرها زودگذر هستند، ما باید برای آموزش‌های قرآنی تلاش مضاعف داشته باشیم، جلسات قرآن باید سیستمی، تشکیلاتی، پیوسته و با برنامه باشد تا انشاء‌الله بتوانیم قدمی در راه رفع مهجوریت از قرآن کریم برداریم.

قبل از شروع این مراسم قاریان و حافظان برجسته کشور از بخش‌های مختلف بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی نور قم بازدید کردند که توضیحات لازم را در رابطه با وضعیت ساخت و ساز این بنای عظیم ارائه شد.

فاز اول این مجموعه عظیم بیمارستانی با زیربنای ۶۵ هزار مترمربع در ۱۲ طبقه و با ظرفیت ۳۰۰ تخت بستری در عرصه‌ای بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع تقریباً رو به اتمام است و با تجهیز دستگاه‌های آن به ارزش ۳۶ میلیون یورو قرار است تا پایان امسال آماده بهره‌برداری شود.