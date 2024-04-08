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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۲۷

به ریاست قالیباف؛

جلسه علنی آغاز شد/لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان در دستورکار

جلسه علنی آغاز شد/لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان در دستورکار

در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستورکار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری

کد مطلب 6072967
زهرا علیدادی

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