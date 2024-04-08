به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری