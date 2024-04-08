به گزارش خبرگزاری مهر، اولویت‌های سازمان زندان‌ها برای اجرا در سال ۱۴۰۳ در نشستی با حضور محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و مدیران ستادی و استانی ادارات کل و زندان‌های سراسر کشور به‌صورت حضوری و ویدئو کنفرانس اعلام و مورد تبیین قرار گرفت.

محمدی در ابتدای این نشست با تبریک سال نو و گرامیداشت ماه مبارک رمضان، گفت: به لطف پروردگار و تلاش مدیران و کارکنان، در سال اخیر حرکت رو به جلوی سازمان در حوزه اقدامات تحولی کاملاً محسوس بود.

وی سپس با اشاره به اجرای شعار سال از سوی سازمان زندان‌ها، تأکید کرد: سازمان زندان‌ها در میان زیرمجموعه‌های قوه قضائیه بیشترین قابلیت را در تحقق شعار اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، به ویژه توسعه اشتغال پایدار خواهد داشت. البته اشتغال‌زایی همواره جزء مأموریت‌های اصلی سازمان بوده و در سال جاری نیز با بهره‌گیری از مشارکت و ظرفیت مردمی رونق بیشتری می‌گیرد.

در ادامه این نشست از سوی رئیس سازمان زندان‌ها محورهای چهارگانه «استفاده حداکثری از ظرفیت مولدسازی با رویکرد انتقال زندان‌های فرسوده (هدف) به خارج از شهرها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام»، «توسعه اشتغال پایدار در زندان‌های هدف مبتنی بر دو راهبرد اشتغال صنعت‌محور و خوابگاه- کارگاه با مشارکت کارآفرینان، خیرین و بنیاد تعاون زندانیان کشور»، «توسعه کمی و کیفی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تأسیسات نوین کیفری با تاکید بر نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند)» و «انعکاس مناسب رسانه‌ای از دستاوردها و خدمات برجسته اصلاحی، تربیتی و حمایتی سازمان با محوریت آموزه‌های دینی (قرآنی) و سلامت فراگیر» به عنوان اولویت‌های سال ۱۴۰۳ سازمان زندان‌ها اعلام و مورد تأکید قرار گرفت.

محمدی در این جلسه با بیان اینکه اولویت‌های دو سال قبل همچنان باید پیگیری شوند، در توضیح اولویت‌های جاری، یادآور شد: در مورد پروژه‌های سازمان، گام اول تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام است و در خصوص اشتغال نیز تمرکز بر دو رویکرد «اشتغال صنعت‌محور» و «خوابگاه-کارگاه» خواهد بود. البته اشتغال در همه این سال‌ها از برنامه‌های اصلی سازمان بوده است چرا که بستر انجام مهمترین رسالت و مأموریت سازمان یعنی اصلاح و تربیت قطعاً بر حرفه‌آموزی و اشتغال متمرکز است.

وی همچنین درباره نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند)، گفت: امروز در تولید پابند الکترونیک خودکفا شده‌ایم. از مراجع قضائی تقاضا داریم در آرا خود بیشتر به این ظرفیت قانونی توجه کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها توسعه فعالیت‌های قرآنی در زندان‌ها را یادآور شد و با اشاره به رشد قابل توجه آن، گفت: انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی صحیح از فعالیت‌های متعدد فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها همچنان با جدیت دنبال شود.

در این نشست معاونین و مدیران ستادی حضور داشتند و مدیران ادارات‌کل استان‌ها و رؤسای مراکز اصلاحی و تربیتی نیز به شکل آنلاین در جریان اولویت‌های ابلاغی سازمان زندان‌ها قرار گرفتند.