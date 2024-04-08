به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فراخوان چهل‌و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد و بر اساس آن، این رویداد از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۳ در تهران برگزار خواهد شد.

چهل‌ و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به‌منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بین‌المللی، جریان‌سازی و رقابت سازنده بین فیلم‌سازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، برگزار می‌شود و فیلم‌سازان ایرانی باید تا یکم مرداد ۱۴۰۳، نام‌نویسی کرده و اثر خود را در سامانه بارگذاری فرمایند.

دوره چهل‌ و یکم این رویداد همچنان با تاکید بر توسعه فیلم‌سازی با رویکرد «بومی‌گرایی در ژانر»، این بار با شعار «جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پذیرای جهان خیال‌انگیز تو»، به فیلم‌هایی که به عنصر تخیل و روایت خلاقانه توجه کرده‌اند، نگاه ویژه دارد و در عین حال فیلم‌سازان استان‌های مختلف کشور می‌توانند بر اساس تجربه زیسته، جلوه‌ای از فرهنگ‌ها، آیین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام سرتاسر ایران را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر ژانر و داستان‌گویی خلاقه در فیلم‌سازی بازتاب دهند.

متن فراخوان چهل‌ و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را از این جا بخوانید.