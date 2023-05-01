فراخوان جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد/ اضافه شدن ۲ جایزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، «چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» به‌ منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد عدالت فرهنگی در همه نقاط کشور، همچنین رقابت سازنده بین فیلم‌سازان برگزار می‌شود.

فیلم‌هایی که از طریق بومی‌گرایی در ژانر و به‌کارگیری از خلاقیت و نوآوری به تولید آثاری متنوع و متکثر از ایران بزرگ در فضای فیلم کوتاه می‌شوند در این جشنواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و در اولویت انتخاب و داوری هستند.

متن فراخوان چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به شرح زیر است:

«آیین‌‎نامه چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران»

انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان یکی از بزرگترین و فراگیرترین مدارس سینمایی جهان و مهم‌ترین متولی حوزه فیلم کوتاه کشور، به منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بین‌المللی، جریان‌سازی و رقابت سازنده بین فیلم‌سازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، «چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» را در دو بخش ملی و بین‌الملل از ۲۷ مهر لغایت ۲ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در امتداد دوره اخیر خود و در آستانه چهل سالگی، به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران و ایجاد سبد متنوعی از آثار، رویکرد «بومی گرایی در ژانر» را در انتخاب آثار مورد توجه قرار خواهد داد و علاوه بر این در بخش ملی، همت خود را بر این مهم می‌گمارد که «جشنواره فیلم کوتاه تهران، آینه همه ایران» باشد تا فیلم‌سازان خطه‌های مختلف ایران بتوانند جلوه‌ای از فرهنگ‌ها، آیین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام در سرتاسر ایران را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و با تمرکز بر داستان‌گویی و توجه به ژانر در فیلم‌سازی بازتاب دهند.

اهداف جشنواره:

الف- ایجاد عدالت فرهنگی برای سینماگران جوان در سرتاسر ایران اسلامی

ب– شناسایی و معرفی استعدادها و ارج نهادن به تلاش‌های فعالان انواع مشاغل سینمایی

ج– تقویت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان جریانی آینده‌نگر و اندیشمند در سینمای کشور

د– کُنشگری و دغدغه‌مندی جریان فیلم کوتاه کشور در تبیین حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور

ه– تقویت حس خودباوری و افزایش امید و نشاط در میان فیلم‌سازان جوان کشور

و– دانش‌افزایی فیلم‌سازان حوزه فیلم کوتاه با تاکید برآینده‌نگری در سینما

ز– تقویت چرخه عرضه فیلم کوتاه با فراهم کردن زمینه‌های بازاریابی داخلی و خارجی

ح– گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه

بخش‌های جشنواره:

جشنواره فیلم کوتاه تهران در دو بخش سینمای ایران و سینمای بین‌الملل برگزار می‌شود. فراخوان بخش بین‌الملل پیش از این به صورت جداگانه منتشر شده است.

الف: سینمای ایران

همه فیلم‌های کوتاه تولید شده (از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون) در چارچوب اهداف جشنواره با حداکثر زمان ۳۰ دقیقه و در انواع گونه‌های داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی می‌توانند در این بخش حضور داشته باشند.

جوایز مسابقه سینمای ایران

– برگ زرین و مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیه‌کننده حقیقی اثر تعلق می‌گیرد.)

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم از نگاه ملی (این جایزه به تهیه‌کننده حقیقی اثر تعلق می‌گیرد.)

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردان در بخش فیلم داستانی

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین کارگردان در بخش فیلم تجربی

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم مستند (به صورت مشترک به کارگردان و تهیه‌کننده حقیقی اثر اهدا می‌شود)

– برگ زرین و مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم پویانمایی (به صورت مشترک به کارگردان و تهیه‌کننده حقیقی اثر اهدا می‌شود)

تبصره: اگر فیلمی بیش از یک تهیه‌کننده حقیقی داشته باشد، می‌بایست یک نفر را به عنوان کننده معرفی کنند.

– برگ زرین و مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم‌نامه

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین تدوین

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین فیلم‌برداری

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین صدای فیلم (به صورت مشترک به صدابردار و صداگذار اثر اهدا می‌شود)

– برگ زرین و جایزه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به چهره برگزیده بهترین دست‌آورد هنری (در بخش‌های طراحی صحنه و لباس، چهره‌پردازی، موسیقی، طراحی جلوه‌های ویژه و بازیگری)

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بهترین تحقیق و پژوهش در فیلم مستند

– برگ زرین و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان جایزه ویژه دبیر جشنواره

– برگ زرین و مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به «بهترین فیلم از نگاه تماشاگران» تعلق خواهد گرفت.

ب: سینمای بین‌الملل

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران (TISFF) جشنواره‌ای مورد تایید آکادمی اسکار است و بر همین اساس، برنده جایزه بزرگ جشنواره در بخش بین‌الملل، به آکادمی اسکار برای رقابت جهت دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه آکادمی معرفی خواهد شد.

در دوره چهلم، این بخش با رویکرد توجه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی، پاسداشت خانواده به عنوان یک مفهوم جهانی، تقویت روحیه حقیقت‌جویی، مبارزه با ظلم و تبعیض، همزیستی مسالمت‌آمیز مردم سرتاسر دنیا و احترام متقابل به فرهنگ‌ها و ارزش‌های بومی و ملی کشورها، پذیرای فیلم‌هایی خواهد بود که در انواع گونه‌های داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی در خارج از کشور ایران تولید شده باشند.

آثار این بخش می‌بایست از یکم ژانویه ۲۰۲۲ میلادی به بعد تولید شده و تاکنون در هیچ جشنواره دیگری در ایران نمایش داده نشده باشند. همچنین امسال این بخش شامل دو جایزه جدید با عنوان جایزه ویژه حقیقت‌جویان و جایزه جاده ابریشم خواهد بود که با توجه به انتشار جداگانه فراخوان بخش بین‌الملل، جزئیات این بخش و این دو جایزه جشنواره از طریق سایت اختصاصی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران قابل دسترسی است.

ثبت نام آثار ایرانی در این بخش، بلاوجه است و فیلم‌های کوتاه ایرانی بخش بین‌الملل، از بین فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه سینمای ایران و با تصمیم دبیر جشنواره انتخاب خواهند شد.

تبصره: معیار تشخیص دبیرخانه جشنواره برای ایرانی بودن یک فیلم، این است که تهیه کننده اصلی اثر، شهروند ایرانی یا مقیم دائم آن باشد.

جوایز

– برگ زرین و مبلغ ۲,۰۰۰ دلار جایزه بزرگ جشنواره به بهترین فیلم بخش بین‌الملل (معرفی به آکادمی اسکار)

– برگ زرین و مبلغ ۲,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم در بخش جایزه حقیقت‌جویان

– برگ زرین و مبلغ ۱,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم در بخش جایزه جاده ابریشم

– برگ زرین و مبلغ ۱,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم داستانی

– برگ زرین و مبلغ ۱,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم مستند

– برگ زرین و مبلغ ۱,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم پویانمایی

– برگ زرین و مبلغ ۱,۰۰۰ دلار به بهترین فیلم تجربی

با توجه به انتشار جداگانه فراخوان بخش بین‌الملل، جزئیات این بخش جشنواره از طریق سایت اختصاصی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران قابل دسترسی است.

شرایط عمومی برای شرکت در بخش ملی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران:

شرکت همه فیلم‌سازان، نهادها، سازمان‌های دولتی و تهیه‌کنندگان بخش خصوصی آزاد است.

توجه: ثبت‌نام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان‌پذیر می‌باشد. بنابراین لازم است درخواست‌کنندگان با مراجعه به سایت festival.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم را بارگذاری کنند.

فیلم‌هایی که قبلاً برای جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در سالیان گذشته ارسال شده و مورد بازبینی هیئت انتخاب قرار گرفته‌اند، امکان حضور در این دوره از جشنواره را ندارند.

تبصره: فیلم‌هایی که تندیس بهترین کارگردانی فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین پویانمایی، بهترین فیلم تجربی و تندیس بهترین فیلم را در جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای جوان دریافت کرده‌اند، به صورت مستقیم به بخش مسابقه سینمای ایران راه خواهند یافت.

فرمت‌های مورد پذیرش برای بارگذاری اثر: MP۴ (H.۲۶۴) و HEVC (H.۲۶۵) و حداکثر حجم فایل ارسالی Mb۱۰۰۰ است.

فیلم‌سازانی که فیلم ایشان به بخش مسابقه راه می‌یابد، می‌بایست حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از اعلام اسامی راه یافتگان، نسخه اصلی فیلم را طبق شرایط فنی اعلام شده در بند «شرایط فنی آثار راه یافته» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در صورت تأخیر دبیرخانه می‌تواند نسبت به حذف فیلم اقدام کند.

فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه می‌یابند، باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی باشند.

ارسال تیزر با فرمت MPG۴؛ حداکثر یک دقیقه و با حجم ۲۵ مگابایت به همراه نسخه فیلم الزامی است.

فیلم‌هایی که به بخش مسابقه راه می‌یابند، گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کرد.

فیلم‌هایی که از استانداردهای فنی لازم برخوردار نباشند، به تشخیص دبیرخانه جشنواره از بخش مسابقه حذف می‌شوند.

پس از راهیابی فیلم‌ها به جشنواره، امکان خارج کردن آثار از برنامه جشنواره وجود نخواهد داشت.

تصمیم نهایی درباره موارد پیش‌بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.

تهیه کننده اثر یا تهیه کننده قانونی ایشان با ارسال فیلم به جشنواره «بین‌المللی فیلم کوتاه تهران»، اجازه تامه و اختیار لازم را جهت نمایش غیرانتفاعی فیلم‌های منتخب و به منظور بهره‌برداری آموزشی به ویژه در دفاتر و کنندگی‌های انجمن در سراسر کشور و در قالب پاتوق فیلم کوتاه به انجمن سینمای جوانان ایران داده و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می‌کند.

در صورتی که فیلم‌نامه اثر شما اقتباسی باشد، لطفاً گزینه مربوطه را علامت زده و منبع اقتباس را مشخص کنید.

لطفاً در صورت تمایل به نمایش آنلاین اثر خود در هنگام ثبت نام گزینه مربوطه را مشخص کنید.

تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش تمامی مقررات اعلام شده خواهد بود.

تمامی آثار راه یافته به بخش مسابقه، ملزم به داشتن پروانه نمایش از معاونت نظارت و ارزشیابی سینمایی خواهند بود و اقدام به اخذ پروانه نمایش این آثار توسط دبیرخانه «چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران» انجام می‌شود.

شرایط فنی آثار راه یافته به بخش مسابقه:

– تمامی آثار ارسالی صرفاً به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.

آثار بایستی در یکی از قطع هایFull HD- HDV و لزوماً با مشخصه فریم‌ریت‌های ۲۴p- ۲۵ p یا ۵۰ i و حداقل حجم Mb ۷۵۰ و حداکثر Gb ۴ به دفتر جشنواره تحویل داده شوند.

فرمت‌های قابل پذیرش:

MXF

MOV (H.۲۶۴)

MPEG ۴ (H.۲۶۴)

MPEG ۲

HEVC (H.۲۶۵)

تذکر مهم:

صاحبان آثار تولید شده به شیوه صدای فراگیر (۱) می‌توانند نسخه مربوطه را به همراه نسخه صدای استریو به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.

بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت‌های متفرقه یا فایل‌های دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.

شرایط فنی زیرنویس: زیرنویس انگلیسی آثار باید به صورت یک‌پارچه با خود تصویر (Merge) شده باشد؛ همچنین پیشنهاد می‌شود برای تمامی آثار از فونت Arial black در اندازه ۳۶ با رنگ زرد و حاشیه (Stroke) مشکی استفاده شود.

همه آثار پذیرفته شده در بخش سینمای ایران جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، باید دارای تیتراژ به زبان فارسی باشند.

گاه‌شمار جشنواره:

تاریخ شروع ثبت نام در سایت‌: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تاریخ پایان ثبت نام در سایت: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ شروع بارگذاری آثار: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

تاریخ پایان بارگذاری آثار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

اعلام فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه‌: از نیمه دوم شهریور ۱۴۰۲

نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی جشنواره به نشانی tisff.ir و www.iycs.ir اعلام می‌شود.

زمان آغاز جشنواره: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

تاریخ اختتامیه جشنواره: ۲ آبان ۱۴۰۲

توجه: تأکید می‌شود «مهلت ثبت‌نام و بارگذاری آثار به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و رأس تاریخ اعلام شده، سایت ثبت‌نام بسته خواهد شد».

نشانی دبیرخانه:

تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی– خیابان نوزدهم – شماره ۲۰- دبیرخانه چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

تلفن: ۸۶۰۸۴۸۵۱ – ۸۶۰۸۷۶۰۳

سایت ثبت نام: www.festival.iycs.ir

سایت جشنواره: www.tisff.ir

پست الکترونیک: iycs.fest@gmail.com

چهلمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۲ به دبیری مهدی آذرپندار برگزار خواهد شد.