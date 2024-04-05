حضور «تاکسیدرمیست» در جشنواره مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، جشنواره مسکو دومین جشنواره قدیمی جهان پس از جشنواره ونیز، به عنوان جشنواره رتبه الف جهان و مورد تایید آکادمی اسکار است که برگزیدگان آن به اسکار معرفی می شوند.

این رویداد هنری از ۱۹ تا ۲۶ آوریل در پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.

فیلم کوتاه «تاکسیدرمیست» از تولیدات سازمان سینمایی سوره، به عنوان تنها نماینده سینمای کوتاه ایران در چهل و ششمین دوره جشنواره مسکو با دیگر آثار کوتاه جهان به رقابت خواهد پرداخت.

این فیلم کوتاه به کارگردانی سوسن سلامت و بهزاد علوی، از تولیدات سازمان سینمایی سوره، سال گذشته تولید شده و برای نخستین بار در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد و علاوه بر قرار گرفتن در بین فیلم های برگزیده از نگاه مخاطبان، جایزه بهترین صدای فیلم را نیز دریافت کرد. حضور در بین چند فیلم راه یافته به بخش کوتاه جشنواره فیلم فجر، از دیگر اتفاقات این فیلم کوتاه بدون دیالوگ و تک بازیگر است.

پخش بین المللی فیلم کوتاه «تاکسیدرمیست» توسط سوبه فیلم انجام می شود.