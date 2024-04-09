به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صادقی، با اشاره به اینکه پولیپ‌های روده از جمله ضایعات پیش‌سرطانی هستند که شیوع ۲۵ درصدی در بالای ۵۰ ساله‌ها دارند، گفت: چنانچه جامعه هدف تحت برنامه‌های غربالگری قرار نگیرند، از هر ۲۰ نفر یک نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ خواهد شد، ضمن اینکه سرطان روده بزرگ در افراد جوان زیر ۵۰ سال در حال افزایش است و این زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: پیش از این از هر ۱۰ نفر مبتلا به سرطان روده بزرگ یک نفر کمتر از ۵۰ سال سن داشت ولی متأسفانه در حال حاضر از هر پنج نفر یک نفر زیر ۵۰ سال سن دارد که به این بیماری مبتلا است.

این فوق تخصص گوارش و کبد به نشانه‌های بیماری‌های گوارشی اشاره کرد و ادامه داد: مثال بارزی که درباره این بیماری‌ها وجود دارد اینگونه مطرح می‌شود که بسیاری از این بیماری‌ها مثل کوه یخ هستند، ما تنها قسمتی از کوه یخ را که بالای آب است مشاهده می‌کنیم، در حالی که حجم عمده کوه یخ که زیر آب قرار داد اصلاً به نظر نمی‌آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: تمام جمعیت ۴۵ تا ۸۰ ساله‌ها نیز باید تحت غربالگری روده بزرگ قرار بگیرند، این غربالگری‌ها می‌تواند به شکل تست‌های مدفوع یا به صورت سالیانه و یا هر ۱۰ سال یکبار باشد، مثلاً فردی که هیچ گونه نشانه بالینی ندارد باید از سن ۴۵ تا ۷۵ سال حتماً برنامه غربالگری روده بزرگ را انجام دهد.

وی به فرادی که سابقه خانوادگی ابتلاء به سرطان روده بزرگ دارند نیز هشدار داد و گفت: سن غربالگری در این افراد ۱۰ سال کمتر از سایرین است، ضمن اینکه بازه‌های زمانی غربالگری در این افراد کاهش پیدا می‌کند، عمدتاً افرادی که سابقه غربالگری روده بزرگ را دارند باید غربالگری خود را حتماً توسط کولونوسکوپی انجام داده و تنها به تست‌های مدفوع اکتفا نکنند، این افراد باید هر ۵ سال یکبار تحت برنامه‌های غربالگری قرار بگیرند.