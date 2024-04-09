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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۰۴

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

احداث بیش از ۳۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در خوزستان

احداث بیش از ۳۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در خوزستان

اهواز- معاون عمرانی استاندار خوزستان از احداث بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز سه‌شنبه در نشست بررسی و رفع موانع مسکن محرومان در استان خوزستان بیان کرد: با توجه به نگاه دولت مردمی سیزدهم به مسکن و خدمت رسانی به محرومان، از ابتدای دولت تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی محرومان در استان احداث و واگذار شده و هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در شهرهای مختلف استان در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه بهبود بخشیدن وضعیت بافت‌های فرسوده در خوزستان موجود نیازمند کار جهادی است، گفت: تشکیل ستاد بازسازی توسط بنیاد مسکن استان در برخی از مناطق از جمله بندر امام و… از جمله کارهایی است که در استان برای بهبود وضعیت بافت فرسوده در حال انجام است.

خانچی با اشاره به کارهای انجام شده برای صدور سند مالکیت ساختمان‌های فاقد سند رسمی در مناطق کم برخوردار خوزستان اظهار کرد: در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، برای ساکنان محله ملاشیه در اهواز سند مالکیت رسمی صادر می‌شود.

کد مطلب 6074363

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