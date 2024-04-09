به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به اینکه تمرکز ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه بر جاری شدن سیل در مناطق کورگان و تیومِن معطوف است، به مردم این مناطق درباره روزهای دشوارتر هشدار داد.

ذوب شدن سریع برف در بخش‌های قابل توجهی از کوه‌های اورال و سیبری به بالا آمدن آب برخی از رودخانه‌های بزرگ روسیه و متعاقبا جاری شدن سیل و زیر آب رفتن دست کم ۱۰ هزار و ۵۰۰ خانه منجر شده است.

پسکوف دراین‌باره تاکید کرد: روزهای دشواری در انتظار مناطق کورگان و تیومن است. حجم بسیاری زیادی از آب روان شده است.

وی همچنین اضافه کرد که ولادیمیر پوتین درباره شرایط با قاسم جومارت توقایف، رییس جمهور قزاقستان تماس تلفنی برقرار کرده است. این کشور نیز به شدت از سیل آسیب‌دیده است.

دیپلمات روس افزود: پوتین هرچند که در مناطق سیل‌زده حضور ندارد اما همواره با جدیت پیگیر این موضوع است و هر روز گزارش به‌روزرسانی دریافت می‌کند. در گرم‌ترین مقطع هستیم و باید ببینیم ظرف چند روز آتی چه اتفاقی خواهد افتاد.

برخی از ساکنان شهر «اورسک» در اعتراض به مدیریت بحران،علیه مقامات محلی شعارهای اعتراضی سر داده و از پوتین درخواست کمک کرده‌اند. پیش‌تر راشاتودی گزارش کرد که شکستن سد در منطقه اورسک، موجب تخلیه اجباری هزاران خانه شده و تاکنون جسد سه تن در این منطقه پیدا شده است.