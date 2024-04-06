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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۲۳

شکستن سد و جاری شدن سیل در اورسک روسیه

شکستن سد و جاری شدن سیل در اورسک روسیه

شکستن سد منطقه اورسک روسیه، هزاران نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شکستن سد در منطقه اورسک روسیه، موجب تخلیه اجباری هزاران خانه شد. تاکنون جسد سه تن در اورسک در جریان گشت زنی در محل سیل پیدا شده است.

سرویس مطبوعاتی منطقه روز شنبه اعلام کرد که پس از شکستن سد منطقه اورسک، بیش از ۲هزار و ۵۰۰ خانه در این منطقه و مناطق هم جوار به زیر آب رفته است.

بر اساس اعلام مقامات محلی، بیش از ۴هزار نفر از منطقه تخلیه شده اند.

وزارت شرایط اضطراری روسیه اوایل روز شنبه گزارش داد که تنها در منطقه اورسک حدود ۶۰۰ خانه زیر آب رفته اند.

ذوب شدن یخ ها موجب افزایش سطح آب رودخانه اورال به نقطه خطرناکی شد و روز جمعه در سراسر این منطقه وضعیت اضطراری اعلام شد. سدی که شکسته شده، منطقه را در برابر رودخانه اورال محافظت می کند.

تخلیه گسترده مردم این منطقه که در معرض سیل گسترده قرار دارند، جریان دارد.

کد مطلب 6071567

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