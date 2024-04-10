فلسفه رمضان دوستی و نزدیکی با خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی صبح چهارشنبه در خطبه های نماز عید فطر شهر مرزی بیله سوار با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر بر اهالی مومن و روزه دار بیله سوار تقوا را بهترین شیوه و بهانه برای دوستی با خداوند تبارک و تعالی دانست.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین ویژگی ماه مبارک رمضان هم از این دوستی الهی نشات میگیرد و نتیجه یک ماه ضیافت الهی تقوا و دوستی ویژه با خداوند سبحان است.

امام جمعه بیله سوار با ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی و به شهادت رساندن تعدادی از جان برکفان سبزپوش فراجا توسط گروهک های تروریستی در شرق کشور مقابله جدی با دشمنان و انتقام سخت و پشیمان کننده را در بهترین فرصت از نیروهای مسلح کشور به ویژه رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار شد.

عزیزی منشاء و ریشه تمام شرارت های منطقه را آمریکا و سگ نگهبان آن اسرائیل غاصب و کودک کش دانست و خواستار پاسخگویی آمریکا نسبت به جنایات و ترور های خود در منطقه و بویژه در جمهوری اسلامی ایران شد.

وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی دولت آیت الله رئیسی باید بیشترین رضایتمندی را در زندگی و سفره مردم به همراه داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله سوار از هیات امنای مساجد، علما، مبلغان، مسئولان، مردم و خیرین در تکریم ماه مبارک رمضان از جمله برپایی سفره های افطاری و برگزاری محافل قرآنی و دعا و مناجات خوانی و به ویژه حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله روز جهانی قدس در این منطقه صفر مرزی تقدیر کرد.