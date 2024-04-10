مبادله قرارداد سرمایه گذاری تاسیسات فاضلاب اهر با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعلام اینکه روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، قراردادهای سرمایهگذاری مشارکت عمومی و خصوصی در صنعت آب و فاضلاب مبادله میشود، افزود: در این قراردادها از طریق واگذاری پساب تصفیهخانههای فاضلاب به صنایع بزرگ و کوچک، سرمایهگذاری به میزان بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان با حجم ۴۷ میلیون متر مکعب در سال در بخش تکمیل و توسعه زیرساختها و طرحهای فاضلاب انجام میشود.
هاشم امینی افزود: در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو ۱۴ عنوان قرارداد در نظر گرفته شده که با اجرای این قراردادها بخشی از نیاز آبی صنایع بزرگ تأمین و استفاده از آب متعارف در صنایع هفت استان کشور حذف میشود.
شایان ذکر است یکی از این قراردادها واگذاری پساب تصفیهخانه فاضلاب اهر برای استفاده در بخش صنعت میباشد که همزمان با نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نسبت به واگذاری پساب تصفیه خانه فاضلاب اهر اقدام شده است.
میزان سرمایه گذاری در این قرارداد ۳,۸۶۰ میلیارد تومان، حجم پساب تولیدی حدود ۵۰۵ میلیون متر مکعب در سال و مدت زمان اجرای این قرارداد بیست سال خواهد بود.
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