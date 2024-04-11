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۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۳۲

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد؛

نجات کودک ۵ ساله از مرگ در تیران

نجات کودک ۵ ساله از مرگ در تیران

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: دختر ۵ ساله که به دلیل غرق شدگی دچار ایست قلبی شده بود به همت نیروهای امدادی اورژانس احیا شد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳ و ۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در استخر باغ در تیران، روستای عزیز آباد اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت دختر ۵ ساله در این حادثه ابراز کرد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی و انجام احیای قلبی و تنفسی، عملیات احیا موفقیت آمیز بود و دختر بچه ۵ ساله به زندگی دوباره بازگشت و از مرگ حتمی نجات یافت و به بیمارستان بهنیا منتقل شد.

کد مطلب 6075649

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