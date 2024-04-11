نجات کودک ۵ ساله از مرگ در تیران

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه غرق شدگی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳ و ۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در استخر باغ در تیران، روستای عزیز آباد اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت دختر ۵ ساله در این حادثه ابراز کرد: یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی و انجام احیای قلبی و تنفسی، عملیات احیا موفقیت آمیز بود و دختر بچه ۵ ساله به زندگی دوباره بازگشت و از مرگ حتمی نجات یافت و به بیمارستان بهنیا منتقل شد.