جمهوری اسلامی شاخ ابرقدرت ها را شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های این هفته رشت ضمن قدردانی از حضور میدانی و گسترده ملت ایران، گیلان و رشت در روز قدس و نماز عید سعید فطر اظهار کرد: مردم با حضور خود در این صحنه سیاسی و اجتماعی ضمن نفرت از استکبار جهانی از ملت مظلوم فلسطین حمایت کردند.

وی با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین و کشتار مردم علی الخصوص زنان و کودکان بی دفاع غزه افزود: با همه جنایاتی که رژیم کودک کش اسرائیل داشته اما نتوانسته به اهدافی که داشته دست پیدا کند.

آیت الله فلاحتی ضمن تسلیت به اسماعیل هنیه رهبر مردم فلسطین ادامه داد: مردم ایران سخت‌ترین سال را به دلیل مظلومیت ملت فلسطین پشت سر گذاشته‌اند لذا امیدواریم با اتحاد و انسجامی که در میان ملت ایران و آزادگان دنیا وجود دارد، به زودی شاهد نابودی اسرائیل باشیم.

وی با اشاره به نشست رهبر معظم انقلاب با جمعی از دانشجویان و مسؤولان دانشگاه‌ها مطالبی سودمند را عنوان کردند و افزود: تلاش دانشگاه بر تربیت عالم، تولید علم، عالم و علم را جهت دهی دهد از مطالب مورد تاکید و سودمند مقام معظم رهبری در این نشست بوده است.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار دنیا قرار دارد، ادامه داد: همگان می‌دانند جمهوری اسلامی ایران شاخ ابر قدرت‌ها را شکسته و به کشورهای مسلمان قدرت داده و در رأس حمایت اهالی مقاومت در دنیا است.

وی با اشاره به یکی از سخنان مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مبنی بر اینکه ناهیان امر به معروف باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: ضمن تشکر از همه مسوولانی که از آشوب‌های سال گذشته تاکنون تلاش‌های خوبی انجام دادند اما هنوز هم مردم ما نگران هستند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه از نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهم در مساله حجاب ورود جدی داشته باشند، گفت: در این کشور هزاران شهید داده‌ایم نباید در آن کشف حجاب صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مسؤولان برخورد جدی با مساله کشف حجاب داشته باشند، ادامه داد: به همه کسانی که مروج بی حجابی هستند تذکر می‌دهم چرا که هزاران شهید داده‌ایم تا احکام اسلام جاری شود.