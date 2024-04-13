«تنبیه متجاوز»؛ ضربه قدرتمند به «نواتیم» و درایت راهبردی ایران

خبرگزاری مهر - گروه بین‌الملل: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود از انهدام اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد و ضمن هشدار به دولت تروریستی آمریکا نسبت به هرگونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران تاکید کرد: تهدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه منافع ایران از مبدا هر کشوری، پاسخ متقابل و متناسب به منشأ تهدید را به دنبال خواهد داشت.

متن اطلاعیه به این شرح است:

اطلاعیه شماره ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

بسم الله القاصم الجبارین

ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی!

با گذشت بیش از ۱۰ روز از سکوت و اهمال سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت تجاوز و جنایت گری رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخشی از خاک کشورمان و به شهادت رساندن ۷ تن از مستشاران قانونی کشور و عدم مجازات رژیم جنایتکار ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل؛ جان برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این جنایت‌ها و تحقق هشدارهای پیشین و تأمین مطالبه‌ی به حق ایران و به منظور تنبیه متجاوز، با استفاده از توانمندی‌های راهبردی اطلاعاتی، موشکی و پهپادی خود به اهداف نظامی مهم ارتش تروریستی صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی حمله و آنها را با موفقیت مورد اصابت قرار داد و منهدم کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیروی از سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد:

۱. به دولت تروریستی آمریکا هشدار داده می‌شود هرگونه پشتیبانی و مشارکت در ضربه به منافع ایران، پاسخ قاطع و پشیمان کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در پی دارد؛ همچنین آمریکا نسبت به اقدامات شرارت بار رژیم صهیونیستی مسئولیت داشته و در صورت عدم مهار این رژیم کودک کش در منطقه باید تبعات آن را بپذیرد.

۲. ضمن تاکید بر سیاست حسن همجواری با همسایگان و کشورهای منطقه تصریح می‌شود، هرگونه تهدید توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از مبدا هر کشوری پاسخ متقابل و متناسب جمهوری اسلامی ایران به منشأ تهدید را به دنبال خواهد داشت.

به ملت قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح کشور در دفاع از منافع ملی تا پای جان ایستاده و تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن امنیت و آرامش مردم را خنثی خواهد نمود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- تخریب پایگاه نواتیم

سایت شبکه خبری المیادین به وارد آمدن خسارت به پایگاه هوایی نواتیم رژیم صهیونیستی و ویژگی‌های این پایگاه در جنوب اراضی اشغالی اشاره کرد.



المیادین در گزارشی نوشت: یکی از اهدافی که در جریان حمله ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اراضی اشغالی است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اذعان کرد که در این حمله خسارت‌هایی به پایگاه نظامی مذکور وارد آمده است. تصاویر متعددی در خصوص حمله‌های پهپادی و موشکی ایران علیه تأسیسات نظامی و فرودگاه‌های رژیم صهیونیستی و وقوع آتش سوزی در این منطقه‌ها بعد از انفجارهای گسترده منتشر شده است.



ش‌بکه المنار به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ایران پایگاه هوایی نواتیم در جنوب فلسطین اشغالی را با ۱۵ موشک هدف قرار داده است.

منبع مذکور اشاره کرد که در پی این حمله، خسارات زیادی به این پایگاه وارد شده و به طور کلی از روند فعالیت خارج شده است.





این پایگاه مقر اصلی جدیدترین جنگنده‌های اف ۳۵ ارتش رژیم صهیونیستی است که بعد از امضای قرارداد تسلیحاتی با آمریکا آنها را تحویل گرفته است. پایگاه نواتیم به تازگی برای استقرار این جنگنده‌ها بازسازی شده بود.‌

خسارات میلیارد دلاری

- خبرنگار نظامی سایت صهیونیستی «ماکور ریشون» اذعان کرد که پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی برای تل آویو هزینه‌های سرسام آوری به دنبال داشته است.

این خبرنگار صهیونیست تاکید کرد که هزینه مقابله با حمله ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی به عدد یک میلیارد دلار نزدیک شده است.

۴:۴۷ روزنامه دولتی چینی «گلوبال تایمز»: ایران با درایت راهبردی پاسخ داد

روزنامه دولتی چینی «گلوبال تایمز» در تحلیلی از پاسخ موشکی و پهپادی ایران به تجاوز اخیر اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق نوشت: ایران با درایت راهبردی خود با شلیک موشک‌ها و پهپادها ضد اسرائیل پاسخ داد و با موفقیت اهداف نظامی کلیدی اسرائیل را منهدم کرد.

۴:۴۲ شورای امنیت جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد

المیادین گزارش داد که شورای امنیت امروز جلسه اضطراری با موضوع بررسی حمله نظامی ایران به اسرائیل امروز برگزار خواهد کرد.

الجزیره نیز در خبری فوری گزارش داد که اسرائیل خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت برای بررسی حمله ایران شده است.

۴:۲۵ گفت‌وگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو

در پی پایان مرحله نخست انتقام موشکی و پهپادی ایران ضد صهیونیست‌ها، رسانه‌های عبری بامداد یکشنبه از پایان گفت‌وگوی تلفنی جو بایدن و بنیامین نتانیاهو خبر دادند که طی آن، رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل درخواست کرد که پاسخ نظامی علیه ایران انجام ندهد.

پایگاه اسرائیل تودی گزارش داد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در این گفت‌وگوی تلفنی از اسرائیل خواسته به حمله ایران پاسخ ندهد.

۴:۲۵ گزارش سخنگوی ارتش اسرائیل از حمله تلافی‌جویانه ایران

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ایران ده‌ها موشک زمین‌به‌زمین به سمت اسرائیل شلیک کرد. هواپیماهای ما بیش از ۱۰ موشک کروز را در خارج از مرزهای اسرائیل رهگیری کردند! یک پایگاه نظامی در منطقه جنوب هدف قرار گرفت و دچار خساراتی شد.

۴:۰۶ رژیم صهیونیستی خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل شد!

باراک راوید، خبرنگار وب‌سایت آکسیوس اعلام کرد که اسرائیل پس از حمله تلاقی‌جویانه موشکی و پهپادی ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری فوری نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این موضوع شد.

۴:۰۰ کابینه جنگ رژیم صهیونیستی فردا تشکیل جلسه می‌دهد

باراک راوید خبرنگار نزدیک به رژیم صهیونیستی به نقل از دو مقام اسرائیلی اعلام کرد:

کابینه سیاسی و امنیتی به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، گالانت، وزیر دفاع، و بنی‌گانتز، وزیر کابینه جنگ اجازه داد تا درباره نحوه واکنش به حمله ایران تصمیم بگیرند.

کابینه جنگ فردا برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهد.

۳:۵۰ انفجارهای شدید در پایگاه هوایی «رامون» اسرائیل

رسانه‌های خبری تصاویری از لحظه اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی به پایگاه هوایی «رامون» در منطقه ایلات در جنوب اسرائیل منتشر کردند.

گفته می‌شود این پایگاه با سامانه‌های ضدموشکی «پاتریوت» آمریکایی محافظت می‌شود!

۳:۳۵ جو بایدن در نشستی با اعضای امنیت ملی کاخ سفید در تازه‌ترین موضع گیری اعلام کرد که تعهد ما به امنیت اسرائیل در مقابل تهدیدات ایران و متحدانش اصولی و قاطع است.

۳:۳۲ سی ان ان گزارش داد که جو بایدن در ساعت‌های آینده نشست دیگری درباره ابعاد حملات انتقامی ایران برگزار خواهد کرد.

۳:۲۸ شبکه خبری سی ان ان همزمان با اصابت دقیق موشک‌ها و پهپادهای انتحاری ایران به اراضی اشغالی گزارش داد که جو بایدن در نشستی تیم امنیت ملی خود که هم اکنون پایان یافته است، به ارزیابی حملات انتقامی ایران پرداخت.

۳:۲۶ واکنش بایدن به حمله ایران به اسرائیل

رئیس جمهور آمریکا: همین الان با تیم امنیت ملی خود برای ارزیابی حملات ایران علیه اسرائیل ملاقات کردم. تعهد ما به امنیت اسرائیل در برابر تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن، مستحکم است.

۳:۲۵ ترامپ: اسرائیل زیر حمله است، نباید این‌جوری می‌شد!

علی‌رغم حمایت‌های تمام قد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور هم‌زمان با حمله تلافی‌جویان و مقتدرانه ایران علیه این رژیم جنایت‌کار اعلام کرد که «اسرائیل هم‌اکنون زیر آتش است، هرگز نباید چنین چیزی رخ می‌داد!

وی در ادامه با حروف درشت مدعی شد که «اگر من رئیس‌جمهور بودم این (حمله) هرگز اتقاق نمی‌افتاد. آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کند.»

۳:۲۲ شبکه ۷ رژیم صهیونییتی اصابت ۷ موشک به مهمترین پایگاه رژیم صهیونیستی را تأیید کرده است.

۳:۱۹ منابع عبری: آتش بار گنبد آهنین و فلاخن داوود در سرزمین‌های اشغالی تمام شده است.

۳:۱۶ بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از موشک‌های ایرانی به اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده‌اند.

۳:۱۳ کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی: یک ضربه مستقیم به ام الفهم اصابت کرده و نیروها در حال حرکت به سمت محل هستند.

۳:۱۰ مهمترین پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در نقب مورد هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفت.

۳:۰۷ مقامات اسرائیل: شلیک موشک‌های بالستیک ایران تمام شد، اما کروزها و پهپادها در راهند

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هم‌اکنون شلیک موشک‌های بالستیک ایران به پایان رسید، اما موشک‌های کروز و پهپادها در حرکت به سمت اسرائیل هستند.

۳:۰۶ ترس و هراس در میان شهرک نشینان اشغالی همزمان با جولان موشک‌های ایران در اراضی اشغالی

۳:۰۰ شبکه خبری المیادین هم اکنون با انتشار ویدیوهایی همزمان با اصابت موشک‌ها و پهپادهای انتحاری به اهدافی در اراضی اشغالی از فرار دسته جمعی و دستپاچگی و آثار ترس و اضطراب در میان شهرک نشینان در شهرهای مختلف اشغالی نشان داد.

۲:۵۸ المیادین و کانال تلگرامی فلسطین الیوم همزمان با عبور موشک‌ها از کمند گنبدهای پوشالین اسرائیل از فرار دسته جمعی شهرک نشینان و هراس و آشفتگی و بی نظمی در شهرک‌های اشغالی خبر می‌دهند.

۲:۵۷ المیادین در خبری فوری از ورود پهپادهای انتحاری ایران به آسمان اراضی اشغالی همزمان با فعال شدن آژیرهای هشدار در اسرائیل خبر داد.

۲:۵۳ المیادین با انتشار ویدیوهایی از محل انفجار اصابت موشک‌های بالستیک ایران گزارش داد که علی رغم سانسور شدید خبری در اسرائیل، موشک‌ها به اهداف تعیین شده اصابت کرده است.

۲:۵۲ موشک‌های ایرانی بر فراز پارلمان رژیم صهیونیستی

«آمیتای استاین» خبرنگار شبکه «کان» اسرائیل با انتشار تصویری از رسیدن موشک‌های ایرانی بر فراز ساختمان کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) خبر داد.

وی اما مدعی شد که این موشک‌ها رهگیری شده‌اند.

۲:۴۲ در حالی که شبکه‌های خبری با پخش تصاویری از نفوذ موشک‌های بالستیک ایران از کمند گنبد «آهنین» پوشالین در آسمان اراضی اشغالی حکایت دارد، المیادین از هلهله و شادی مردم فلسطین در نقاط مختلف کرانه باختری و غزه خبر می‌دهد

۲:۴۰ پهپادهای ایران به آسمان قدس اشغالی رسید

🔹تصاویری که برخی شبکه‌های تلویزیونی اسرائیلی و عرب زبان منطقه به صورت زنده از آسمان اورشلیم (قدس اشغالی) پخش می‌کنند به وضوح نشان می‌دهد که پهپادهای ایرانی با عبور از سامانه‌های دفاعی به آسمان این شهر رسیده‌اند.

۲:۳۷ المیادین در خبری فوری: شنیده شدن غرش موشک‌های ایران در آسمان رام الله در کرانه باختری همزمان با شادی و سرور فلسطینیان در شهر و مناطق مختلف فلسطینی در کرانه باختری

۲:۳۴ اولین تصاویر از حضور پهپادی ایرانی در آسمان قدس اشغالی و فعال‌شدن سامانه ضدموشکی اسرائیل

۲:۳۳ طنین شعارهای الله اکبر در میان ساکنان فلسطینی نابلس در کرانه باختری همزمان با اصابت موشک‌های بالستیک ایران به اهدافی در اراضی اشغالی

۲:۲۶ آژیر حمله هوایی در تمام مناطق فلسطین اشغالی به صدا درآمد

شبکه الجزیره دقایقی پیش اعلام کرد که هم‌اکنون گزارش‌هایی را درباره فعال‌شدن آژیر حمله هوایی در شمال و جنوب اسرائیل و همچنین مناطق اشغالی کرانه باختری دریافت کردیم.

هم‌زمان «حمدان صلهوت» خبرنگار الجزیره از فعال‌شدن سامانه ضدموشکی در آسمان تل‌آویو خبر داد.

۲:۲۵ ارتش اسرائیل در خبر فوری از شنیده شدن صدای آژایر هشدار در قدس و شمال اراضی اشغالی و منطقه بحر المیت و شومرون خبر داد.

۲:۲۲ خبرنگار المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در آسمان دمشق و حومه آن خبر داد.

۲:۲۰ گزارش‌ها از وقوع انفجارها در قدس اشغالی خبر می‌دهند.

۲:۱۷ آغاز آژیرهای هشدار در برخی نقاط جنوبی و مرکزی اسرائیل

۲:۰۰ اطلاعیه شماره ۱ سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی کشورمان در سوریه، نیروی هوافضای سپاه، اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار داد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ



ملت شریف و شهید پرورد ایران اسلامی.

در پاسخ به جنایت‌های متعدد رژیم خبیث صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت فرماندهان و مستشاران نظامی ایران، بامداد امروز یکشنبه ۲۶ فروردین، دلاورمردان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از تنبیه آن رژیم نامشروع و جنایتکار طی عملیات «وعده صادق» با رمز مقدس «یا رسول الله» با موفقیت اهدافی را در داخل سرزمین‌های اشغلی با ده‌ها فروند موشک و پهپاد مورد اصابت قرار دادند.

۰۱:۳۵ اردن بستن حریم هوایی خود را تکذیب کرد

در ادامه جنگ روانی رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی که در خبری پیشتر از همکاری هوایی و نظامی ارتش اردن در رهگیری پهپادهای ایرانی به اراضی اشغالی در صورت ورود به خاک اردن خبر داده بودند، شبکه خبری الجزیره به نقل از مهند المبیضین، وزیر اطلاع رسانی اردن گفت: آنچه در برخی رسانه‌ها درباره وضع آماده باش و اضطراری منتشر شده بی اساس است و به هیچ وجه صحت ندارد.

۰۱:۲۰ لبنان و عراق آسمان‌های خود را موقتاً به روی پروازها بستند

همزمان با تشدید شدن اوضاع در منطقه خاورمیانه به دنبال شروع پاسخ موشکی و پهپادی گسترده ایران به اقدامات تجاوزگرانه و جنون آمیز رژیم صهیونیستی، کشورهای عراق و لبنان آسمان‌های خود را بطور موقت به روی تمام پروازهای مسافری و ترابری داخلی و خارجی بستند.

شلیک موشک‌های کروز ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شلیک موشک‌های کروز ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی را تایید کرد.

۰۱:۱۹ موج نخست موشک‌های بالستیک به سمت اراضی اشغالی شلیک شد

برخی منابع آگاه خبری دقایقی پیش از شلیک موج نخست موشک‌های بالستیک ایران به سمت اهدافی در عمق اراضی اشغالی خبر دادند.

۰۱:۱۰ شرکت امنیت دریایی انگلیس از حمله پهپادی یمن به فلسطین اشغالی خبر داد

رسانه‌های صهیونیستی به نقل از شرکت امنیت دریایی انگلیس از حمله پهپادی یمن به فلسطین اشغالی خبر دادند.

ابراز خوشحالی جمعی از مردم لبنان در بیروت در حمایت از حمله تنبیهی ایران به اسرائیل

۰۱:۰۰ آماده باش حشد شعبی

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع عراقی اعلام کرد حشدالشعبی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی در وضعیت آماده باش قرار دارد.

از ساعتی پیش رسانه‌ها و سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل ساعتی پیش از شروع عملیات تلافی جویانه ایران علیه این رژیم خبر دادند و مدعی شدند که ایران با پهپاد و موشک‌های کروز به سمت اراضی اشغالی فلسطین عملیات انجام داده است و انتظار می‌رود تا ساعاتی دیگر این پهپادها به حریم هوایی رژیم اسرائیل برسد.

۰۰:۵۸ وزیر خارجه ایران به آمریکایی‌ها هشدار لازم را داده‌ایم

حسین امیرعبداللهیان نوشت: امروز در تماس تلفنی همتایانم از هلند، بلژیک و قبرس را دریافت کردم.

وی افزود: در مورد حمله تروریستی اخیر رژیم اسرائیل به ساختامان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون‌های وین ایده‌هایی را مطرح کردند.

عبداللهیان تصریح کرد: مواضع کشورمان تبیین شد. تاکید کردم به آمریکا هشدار لازم داده شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: همچنین در گفت وگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه آخرین تحولات بین المللی، منطقه‌ای و غزه مورد بررسی قرار گرفت.

۰۰:۵۶ خطر کمبود مواد غذایی برای شهرک نشینان

المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان: ساکنان اراضی اشغالی پس از حملات تلافی جویانه ایران در خطر عدم دسترسی به مواد غذایی و کمبود مواد خوراکی خواهند شد.

۰۰:۵۳ اعضای کابینه جنگی اسرائیل به زیرزمین رفتند

خبرنگار الجزیره: شورای جنگ رژیم صهیونیستی هم اکنون در پناهگاهی مستحکم زیر زمین در مقر وزارت جنگ این رژیم در تل آویو در حال بررسی ابعاد حملات انتقام جویانه ایران به اسرائیل هستند.

۰۰:۵۰ حریم هوایی لبنان به طور موقت بسته شد

وزارت کار و حمل ونقل لبنان: حریم هوایی لبنان به طور موقت و برای اقدامات پیشگیرانه از ساعت یک بامداد به وقت محلی بسته خواهد شد.

۰:۵۰ فیلم / صدای حمله موشکی-پهپادی به رژیم صهیونیستی در کرمانشاه

۰۰:۴۸ شلیک بیش از ۱۰۰ پهپاد به سمت اراضی اشغالی

الجزیره به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی: بیش از ۱۰۰ فروند پهپاد به سمت اراضی اشغالی از داخل خاک ایران شلیک شده است.

۰۰:۴۵ اختلال در سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی

المیادین به نقل از شبکه خبری آمریکایی بلومبرگ: یک مقام آمریکایی اعلام کرد که حملات همزمان موشکی و پهپادی احتمالاً سامانه پدافند موشکی اسرائیل را با اختلال مواجه کند.

۰۰:۴۱ ضعف پدافند هوایی

ای بی سی به نقل از مقامات آمریکایی: ایران با شلیک پهپادها و موشک‌ها از مناطق مختلف به اراضی اشغالی تلاش خواهد کرد که بر سامانه پدافند هوایی اسرائیل غلبه کند.

تصاویری از موشک بالستیک ایران بر فراز عراق و پرواز به‌سمت اسرائیل

۰:۳۹ فیلم / رؤیت پهپاد شلیک شده به سمت رژیم صهیونیستی در کرمانشاه

با آغاز حملات پهپادی سپاه، پهپادهای شلیک شده به سمت رژیم صهیونیستی در آسمان کرمانشاه رویت شدند.

۰۰:۳۴ آماده باش ارتش رژیم صهیونیستی

خبرنگار الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که بالگردهای نظامی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی شناسایی پروازی خود را به شدت افزایش داده است.

۰۰:۳۲ جدیدترین ادعای اسرائیل

کانال ۱۲ عبری همزمان با پرواز پهپادهای انتحاری ایران به سمت اراضی اشغالی در خبری مدعی شد که پهپادهای ایران در شرق سوریه و حریم هوایی اردن شناسایی و در حال رهگیری است.

۰۰:۲۰ واکنش آمریکا به حملات ایران

آمریکا به آغاز حملات پهپادی ایران علیه رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و در این ارتباط کاخ سفید اعلام کرد که «جو بایدن»، با وزیران دفاع و امور خارجه، رئیس سیا و مشاور امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

به گفته کاخ سفید، مشاور امنیت ملی و معاون امنیت ملی، «جو بایدن» را در جریان رویدادهای خاورمیانه قرار خواهند داد.

روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به نقل از مقامات آمریکایی گفته است که ایران احتمالاً تلاش می‌کند تا حمله پهپادی را با موشک‌های که بعداً پرتاب خواهد شد، هماهنگ کند.

یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با الجزیره گفته است که ما تأیید می‌کنیم که ایران از طریق پهپاد به اسرائیل حمله کرده است.

۰۰:۱۰ ارتش اسرائیل: دفاع ما در برابر حملات ایران صد درصدی نیست

در اولین واکنش‌ها به آغاز حمله ایران به رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ارتش و نیروی هوایی آماده مقابله با تهدیدات ایران هستند.

به گفته سخنگوی ارتش اشغالگر اسرائیل، ارتش ما در سطوح مختلف آمادگی دفاعی و تهاجمی دارد و در این زمینه با آمریکا همکاری می‌کند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شده است که تلاش می‌کنیم از رسیدن پهپادهای ایران به اسرائیل جلوگیری کنیم، اما هشدار می‌دهیم که دفاع ما در برابر پهپادهای ایرانی صددرصدی نخواهد بود.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که خدمات جی پی اس در چندین نقطه در این منطقه در دسترس نیست و به طور موقت مسدود شده است، چون ایران ده‌ها پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرده است و در برخی مناطق جی پی اس وجود نخواهد داشت.

دقایقی پیش حملات پهپادی ایران علیه رژیم اشغالگر قدس در واکنش به تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران در دمشق سوریه و در پاسخ به شهادت نظامیان ایرانی در سوریه آغاز شد. منابع عبری نیز آغاز این حملات را تائید کردند.

۰۰:۰۱ بن گوریون تعطیل شد

در ادامه اوضاع غیرعادی و بحرانی در اراضی اشغالی، اخبار منتشر شده در منابع عبری حاکیست که مقامات کابینه رژیم صهیونیستی به علت تهدیدات منطقه‌ای و اوضاع غیر عادی اقدام به اتخاذ تدابیر منع رفت و آمد موقت در نقاط مختلف اراضی اشغالی کرده‌اند.

شبکه خبری المیادین شنبه شب در گزارشی از اوضاع غیر عادی و امنیتی فوق العاده در فلسطین اشغالی به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داد که فردا فرودگاه بن گوریون با ترافیک مسافری با بیش از ۵۵ هزار مسافر قصد خروج از اسرائیل خواهند داشت و فردا به علت دستورالعمل‌های جبهه داخلی شلوغ‌ترین روز فرودگاه خواهد بود.

از سوی دیگر، در ادامه تشدید اوضاع امنیتی در اراضی اشغالی گزارش‌ها حاکیست که رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند به همه مقامات سیاسی هشدار داده شده تا از سفر به خارج از سرزمین‌های اسرائیل خودداری کنند و سفرهای از پیش برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.

همچنین از شهرهای اشغالی ساحلی در اراضی اشغالی حاکیست که به دستور مقامات این رژیم مناطق ساحلی این رژیم از جمله بندر حیفا، نتانیا، هرتسیلیا و بندر اشدود همزمان با اوضاع امنیتی ویژه بسته اعلام شده است.

۲۳:۵۵ رژیم صهیونیستی حریم هوایی خود را بست

در واکنش به آغاز حملات پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، سازمان رادیو و تلویزیون تل آویو اعلام کرد که حریم هوایی اسرائیل تا هفت صبح بسته شد.

همچنین منابع عبری زبان به رادیو ارتش عبری اعلام کردند که حمله ایران شامل موشک‌های کروز است نه فقط پهپاد.

از سوی دیگر در اولین واکنش‌ها به آغاز حمله ایران به رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ارتش و نیروی هوایی آماده مقابله با تهدیدات ایران هستند.

به گفته سخنگوی ارتش اشغالگر اسرائیل، ارتش ما در سطوح مختلف آمادگی دفاعی و تهاجمی دارد و در این زمینه با آمریکا همکاری می‌کند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شده است که تلاش می‌کنیم از رسیدن پهپادهای ایران به اسرائیل جلوگیری کنیم، اما هشدار می‌دهیم که دفاع ما در برابر پهپادهای ایرانی ۱۰۰ درصدی نخواهد بود.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که خدمات جی پی اس در چندین نقطه در این کشور در دسترس نیست و به طور موقت مسدود شده است، چون ایران ده‌ها پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرده است و در برخی مناطق جی پی اس وجود نخواهد داشت.

دقایقی پیش حملات پهپادی ایران علیه رژیم اشغالگر قدس در واکنش به تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران در دمشق سوریه و در پاسخ به شهادت نظامیان ایرانی در سوریه آغاز شد. منابع عبری نیز آغاز این حملات را تائید کردند.