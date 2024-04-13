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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۰۸

رییس بیمارستان کوثر سنندج خبر داد؛

خارج کردن دندان از ریه بیمار در بیمارستان کوثر سنندج

خارج کردن دندان از ریه بیمار در بیمارستان کوثر سنندج

سنندج_ رییس بیمارستان کوثر سنندج از خارج کردن جسم خارجی (دندان) به روش برونکوسکوپی در ریه بیمار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد ماجدی شامگاه شنبه به خبرنگاران استان گفت: طی تماس بیمارستان شهید بهشتی قروه با این مرکز مبنی بر جاماندن دندان در ریه بیمار، مددجو سریعاً به بیمارستان کوثر اعزام شد.

وی افزود: برای خارج شدن جسم خارجی متأسفانه تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود که موفقیت آمیز نبود.

وی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم، بعد از انجام معاینات مجدد و بررسی‌های لازم در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان به روش برونکوسکوپی و Basket کردن این دندان را خارج کنیم.

رئیس بیمارستان کوثر خاطر نشان کرد: خارج کردن دندان، علیرغم مخاطرات موجود به دلیل موقعیت دندان و لبه‌های فرو رفته آن، خوشبختانه با موفقیت خارج شد و در حال حاضر وضعیت ریوی بیمار در حال بهبودی است.

گفتنی است؛ این عمل موفقت آمیز توسط فوق تخصص ICU و رئیس بیمارستان کوثر انجام شد.

کد مطلب 6077148

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