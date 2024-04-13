خارج کردن دندان از ریه بیمار در بیمارستان کوثر سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد ماجدی شامگاه شنبه به خبرنگاران استان گفت: طی تماس بیمارستان شهید بهشتی قروه با این مرکز مبنی بر جاماندن دندان در ریه بیمار، مددجو سریعاً به بیمارستان کوثر اعزام شد.

وی افزود: برای خارج شدن جسم خارجی متأسفانه تلاش‌های زیادی صورت گرفته بود که موفقیت آمیز نبود.

وی ادامه داد: خوشبختانه توانستیم، بعد از انجام معاینات مجدد و بررسی‌های لازم در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان به روش برونکوسکوپی و Basket کردن این دندان را خارج کنیم.

رئیس بیمارستان کوثر خاطر نشان کرد: خارج کردن دندان، علیرغم مخاطرات موجود به دلیل موقعیت دندان و لبه‌های فرو رفته آن، خوشبختانه با موفقیت خارج شد و در حال حاضر وضعیت ریوی بیمار در حال بهبودی است.

گفتنی است؛ این عمل موفقت آمیز توسط فوق تخصص ICU و رئیس بیمارستان کوثر انجام شد.