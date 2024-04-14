رضا علیپور در جام جهانی سنگنوردی یازدهم شد /رکوردشکنی دارابیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های جام جهانی سنگنوردی که در ووجیانگ چین جریان دارد و در ماده سرعت این مسابقات، رضا علیپور به عنوان یازدهم دست یافت.

بدین ترتیب این سنگنورد ملی پوش ایران که به مرحله نیمه نهایی راه یافته بود نتوانست صاحب مدال شود.

سنگ‌نوردانی از چین، آمریکا و اندونزی، به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در جریان رقابت های سنگنوردی جام جهانی چین، محیا دارابیان موفق شد با ثبت رکورد ۷ ثانیه و ۲۵۲ هزارم ثانیه، رکورد این ماده در بخش بانوان ایران را که قبلا نیز با ۷ثانیه و ۷۲۱ هزارم ثانیه به نام خودش بود، ارتقاء و بهبود بخشد.

دارابیان با کسب رتبه هفدهم، از صعود به مرحله نهایی این دوره از جام‌جهانی سنگ‌نوردی بازماند.