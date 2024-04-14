آیت الله اعرافی در منزل شهیدالقدس «محسن صداقت» حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور شب گذشته با حضور در منزل شهیدالقدس مهندس محسن صداقت با خانواده این شهید عزیز دیدار و گفتگو کرد.

حجج اسلام والمسلمین رفیعی معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه، هنر مند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم و برخی دیگر از مسئولان حوزوی نیز در این دیدار حضور داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین صداقت، پدر شهید محسن صداقت در دیدار با اشاره به اینکه نابودی رژیم منحوس صهیونیستی دغدغه همیشگی این رزمنده مدافع حرم بود، گفت: پسرم با اخلاص و ایمان خود لیاقت شهادت را داشت و سرانجام به آرزوی دیرینه خود نائل شد.

وی بیان کرد: نشانه‌های نابودی رژیم منحوس صهیونیستی نمایان شده و این رژیم سرانجام به دست مؤمنان که بخش زیادی از آن‌ها را مردم ایران تشکیل می‌دهند، نابود خواهد شد و برای اینکه این دین و انقلاب باقی بماند و هر سال بالنده‌تر شود باید خون‌هایی مانند خون فرزند من بر زمین ریخته شود.

یادآور می شود، عصر دوشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ هواپیماهای رژیم جعلی صهیونیستی در جنایتی جدید ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف حمله موشکی قرار داد که بر اثر این جنایت سرداران رشید مدافع حرم سرتیپ پاسدار «محمدرضا زاهدی» و سرتیپ پاسدار «محمدهادی حاجی رحیمی» و پنج نفر از افسران همراه آنان از جمله شهید صداقت به فیض شهادت نائل آمدند.

شهید مهندس محسن صداقت متولد ۵ اردیبهشت سال ۱۳۶۶ در قم، بسیجی پایگاه شهید اخلاقی حوزه شهید حصیری ناحیه امام رضا (ع) و از نیروهای هوافضای سپاه بود.

وی دو روز قبل برای اجرای مراسم احیاء دومین شب قدر در قم حضور داشت و پس از مراجعت به محل کار خود در دمشق با حمله تروریستی رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران در دمشق، به شهادت رسید.

از شهید صداقت سه فرزند پسر به نام‌های محمدطه، محمدامین و علی اکبر به یادگار مانده است؛ بر اساس برنامه ریزی های اولیه، پیکر مطهر شهید صداقت روز شنبه هفته آینده در قم تشییع و در مقبره الشهدای حرم مطهر حضرت معصومه (س) خاکسپاری خواهد شد.