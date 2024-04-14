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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۲

پیام تسلیت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برای درگذشت هوادار تراکتور تبریز

پیام تسلیت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برای درگذشت هوادار تراکتور تبریز

اصفهان - باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان درگذشت هوادار تیم فوتبال تراکتور تبریز را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه ذوب‌آهن اصفهان درگذشت احد قولی لاله هوادار تیم تراکتور که روز جمعه در جریان بازی تراکتور با ذوب آهن در ورزشگاه یادگار امام تبریز دچار سکته قلبی شد و سپس در بیمارستان جان باخت را تسلیت گفت.

در متن تسلیت باشگاه ذوب آهن اصفهان آمده است: درگذشت نابهنگام هوادار عزیز تیم تراکتور تبریز را به جامعه هواداری باشگاه تراکتور و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز غفران الهی آرزومندیم.

گفتنی است، احد قولی لاله هوادار متعصب تراکتور روز جمعه (۲۴ فروردین) در ورزشگاه یادگار امام تبریز از شدت ناراحتی و فشار عصبی ناشی از شکست سنگین این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان دچار سکته قلبی و با آمبولانس راهی بیمارستان شد و ظهر دیروز در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز درگذشت.

تیم فوتبال تراکتور روز جمعه با نتیجه چهار بر یک از ذوب آهن اصفهان شکست خورد که انتقادهای هواداران و کارشناسان را به دنبال داشت.

کد مطلب 6077560

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