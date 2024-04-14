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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۱

طی بیانیه‌ای؛

تقدیر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی از سپاه پاسداران

تقدیر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی از سپاه پاسداران

بجنورد_ نمانیده ولی فقیه در خراسان شمالی در پیامی از اقدام سپاه پاسداران در حمله به صهیونیست‌های غاصب قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا نوری، نماینده ولی فقیه در خراسان‌شمالی در پیامی از اقدام تنبیهی سپاه پاسداران علیه رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده است؛

وَقَٰاتِلُواْ فِی سَبِیلِ ا… ٱلَّذِینَ یُقَٰتِلُونَکُمْ (۱۹۰ سوره بقره) «بجنگید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند» به موجب آیه شریفه و ده‌ها آیه دیگر و بر اساس فرمان امام و مقتدای امت، رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد.» دلاور مردان سپاه پاسداران با حمایت ملت ایران در پاسخ شرارت‌های رژیم جعلی و کودک‌کُش صهیونیستی، پاسخ محکم و سختی را به تجاوزگری‌های این سگ نگهبان آمریکا و اربابش در منطقه دادند؛ ما هم همراه با ملت بزرگ ایران حمایت خویش را از تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی که با همراهی غیور مردان ارتش و حمایت ستادکل نیروهای مسلح توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به منصه ظهور رسید؛ اعلام می‌کنیم.

«و ماالنصر الا من عندالله العزیز»

کد مطلب 6077638

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