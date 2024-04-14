حمایت از سرمایه گذاران در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر یکشنبه در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت دوازدهمین مجلس شورای اسلامی با محوریت امضای تأیید اعتبارنامه که با حضور اعضای مربوطه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته سال بهتری از سال ۱۴۰۱ برای کشور بود چرا که در سال ۱۴۰۱ دشمنان برنامه‌های مدون و پیچیده‌ای داشتند اما در سال ۱۴۰۲ تمام دسیسه و توطئه دشمنان نقش بر آب شد و شکست بدی خوردند.

وی افزود: شعار سال جاری یک شعار مردمی و اقتصادی است و باید تلاش بیشتری در تحقق شعار سال صورت بگیرد و در این راه باید از حضور مردم استفاده کرد چرا که انقلاب اسلامی ایران با حضور مردم معنا گرفت.

محبیان تاکید کرد: باید کمک کنیم سرمایه گذاران مقیم بیجاری به سمت شهرستان برگردند و به توسعه شهرستان کمک کنیم و از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم تا حوزه تولید رونق یابد.

وی اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاری یکی از رویکردهای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری است. و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

محبیان با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران بومی گفت: در هر جا سرمایه گذاران به میدان بیایند ما به عنوان تسهیل گر به کمک می آییم و هر آنچه که نیاز باشد برای رفع مشکلات تلاش و همکاری خواهیم کرد.

فرماندار بیجار خاطر نشان کرد: قطار انتخابات مجلس به ایستگاه پایانی خود رسید و باید از تمام افرادی که در این انتخابات سهیم بودند تقدیر کرد.