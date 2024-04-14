انتقال واحدهای ضایعاتی مجوزدار به شهرک ضایعات تا ابتدای تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مدرسی در مصاحبه ای رسانه ای اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته و طبق تفاهم نامه های منعقد شده با دستگاه های خدمات رسان، خطوط انتقال انرژی و ایجاد راه دسترسی جاده ای برای اتصال به محورهای مواصلاتی در داخل شهرک ضایعات انجام شده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در این امر اتفاق افتاده ضمن اینکه فاز یک نهایی و آماده استقرار واحدهای صنفی است.

مدرسی بیان کرد: ۷۰ واحد هم به متقاضیان واگذار شده که باید در بازه زمانی دوماهه برای حصارکشی، دریافت انشعاب، ایجاد دفاتر و سایر نیازها به شهرک ضایعات منتقل شوند.

فرماندار یزد با بیان اینکه اخطارهای کتبی به صورت حضوری به این واحدها ابلاغ شده است و براساس تفاهم نامه، در بازه زمانی مشخص که از زمستان ۱۴۰۲ شروع شده و تا اوایل تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت، باید برای انتقال به شهرک ضایعات اقدام کنند.

مدرسی گفت: جلسات متعددی با محوریت فرمانداری برای آگاهی سازی فعالین صنفی در حوزه ضایعات با حضور دستگاه های امنیتی و انتظامی، شرکت شهرک های صنعتی، اتاق اصناف و همچنین سازمان صمت بمنظور تعیین مهلت زمانی برای انتقال واحدهای ضایعاتی انجام شده است.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم عدم صدور مجوز برای فعالیت واحدهای ضایعاتی جدید است، افزود: تا انتقال کامل واحدهای ضایعاتی به شهرک، مجوز جدید صادر نخواهد شد.

مدرسی افزود: فعالیت واحد صنفی فاقد مجوز در سطح شهرستان پذیرفتی نیست بخصوص در بحث ضایعات که حواشی امنیتی، انتظامی و مسائل اجتماعی بسیاری دارد.