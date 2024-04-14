ارسال دفاعیه توسط کادر فنی استقلال تهران به کمیته انضباطی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی اعلام کرد با توجه به تخلف صورت گرفته از سوی جواد نکونام، سرمربی، مهدی هاشمی نسب، محمد نوازی، بهزاد غلامپور و کیانوش رحمتی «مربیان» تیم استقلال تهران مبنی بر عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی و نشر اکاذیب علیه داور مسابقه در مصاحبه پس از دیدار مقابل تیم آلومینیوم اراک از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور هفته بیست و دوم نفرات فوق باید دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.