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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۲

ارسال دفاعیه توسط کادر فنی استقلال تهران به کمیته انضباطی

ارسال دفاعیه توسط کادر فنی استقلال تهران به کمیته انضباطی

با اعلام کمیته انضباطی سرمربی و کادر فنی تیم استقلال تهران به دلیل تخلفاتی که در دیدار برابر آلومینیوم اراک رخ داده است باید دفاعیه خود را ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی اعلام کرد با توجه به تخلف صورت گرفته از سوی جواد نکونام، سرمربی، مهدی هاشمی نسب، محمد نوازی، بهزاد غلامپور و کیانوش رحمتی «مربیان» تیم استقلال تهران مبنی بر عدم رعایت ماده ۷۱ مقررات انضباطی و نشر اکاذیب علیه داور مسابقه در مصاحبه پس از دیدار مقابل تیم آلومینیوم اراک از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور هفته بیست و دوم نفرات فوق باید دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.

کد مطلب 6077696
بهنام روان پاک

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