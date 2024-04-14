بیمارستان لاکان رشت حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در جریان بازدید از بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی در دست احداث پور سینا اظهار کرد: بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در در تلاش هستیم تا در ۶ ماه ابتدای اول سال پیشرفت فیزیکی این پروژه به حد قابل قبولی برسد.

عباسی با اشاره به احداث بیمارستان جایگزین پورسینا در رشت، افزود: این بیمارستان با بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی املاک مازاد دولت در دست احداث قرار گرفت اما فرایند آن کمی طولانی شد درحالی‌که احداث این بیمارستان جز مصوبات دور نخست سفر رئیس محترم‌جمهوری است و باید تلاش‌ها برای احداث و تکمیل آن بیشتر شود.

وی با اشاره به منابع موردنیاز جهت ساخت و بهره‌برداری از بیمارستان جایگزین پورسینا، گفت: حدود ۷۰ درصد منابع لازم برای احداث بیمارستان از محل تهاتر و مابقی آن از منابع دولتی تأمین خواهد شد که سهم منابع دولتی از محل اعتبارات سفر رئیس‌محترم جمهوری تخصیص داده شده است.

وی بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با طرح‌های عمرانی سلامت‌محور گیلان تأکید کرد و افزود: پیمانکاران و کارفرمایان احداث بیمارستان‌ها باید همکاری و تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا سرعت احداث پروژه‌ها با شتاب بیشتری انجام شود چراکه در غیر این صورت کندی احداث پروژه موجب تذکر ما خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه این استان از مقاصد مهم گردشگری کشور بشمار می‌رود باید میانگین تخت‌های بیمارستانی استان بیش از میانگین کشوری باشد این در حالی است که در زمان حاضر کمتر از میانگین کشوری است؛ لذا توزیع منابع در همه مناطق استان مد نظر قرار گرفته است.

عباسی تاکید کرد: امکان ایجاد بیمارستان فوق تخصصی در همه مناطق وجود ندارد به همین منظور در مرکز استان احداث بیمارستان جنرال و مگا هاسپیتال در دستور کار قرار گرفت و تلاش داریم همه نیازهای استان را در بخش سلامت و درمان در این بیمارستان تأمین کنیم؛ سیاست گذاری و هدف گذاری ما نیز دستیابی به این مهم در کوتاه مدت است.

وی اضافه کرد: پس از بهره برداری از بیمارستان‌های لاکان و پورسینا در خصوص بیمارستان رازی و شفا هم تصمیماتی اتخاذ شده که در مراحل بعدی انجام خواهد شد.

عباسی با تاکید بر اینکه گیلان، در بخش گردشگری سلامت از ظرفیت لازم برخوردار است، افزود: از سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقمند به این حوزه، برای سرمایه گذاری در استان استقبال می‌کنیم.