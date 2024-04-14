لیلا امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بررسی خروجی مدلهای هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً پایدار طی امروز است.
وی افزود: از بعد از ظهر دوشنبه با ورود سامانه ناپایدار از سمت جنوب استان جو استان شاهد ناپایداری خواهد بود که شرایط ناپایداری تا اواسط روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی و مدیرت بحران مخاطرات وضع هوای استان اصفهان تصریح کرد: براین اساس امروز شرایط آسمان صاف در برخی ساعات افزایش ابر گاهی وزش باد پیش بینی میشود که از بعد از ظهر دوشنبه شرایط جوی به صورت ابرناکی وزش باد شدید و تند بادلحظهای بارش باران در ارتفاعات و مناطق سردسیر برف و گاهی مه آلود مورد انتظار است.
وی گفت: مخاطرات همراه با این سامانه کاهش دید کولاک برف در ارتفاعات برفگیر جاری شدن سیل در رودخانههای فصلی و مسیلها و معابر و روان آب در معابر پیشبینی میشود.
امینی با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: در این بازه زمانی بادرود با دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین و بوئین میاندشت با دمای صفر درجه سلسیوس خنکترین نقطه استان پیش بینی شده است.
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