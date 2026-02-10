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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

اقوامی‌پناه: بیش از ۲۴۳۷ بوستان در تهران در خدمت شهروندان است

اقوامی‌پناه: بیش از ۲۴۳۷ بوستان در تهران در خدمت شهروندان است

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: در مجموع تا به امروز حدود ۲۴۳۷ بوستان در سطح شهر تهران وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آیین «رونمایی از بسته توسعه خدمات رفاهی شهر تهران» با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به شکل همزمان و برخط عصر امروز در شهرداری مرکز برگزار شد .

مجتبی اقوامی‌پناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی در حوزه فضای سبز، اظهار کرد: فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم و امیدواریم بنده به اتفاق همکاران‌مان در سازمان و همچنین عزیزانی که در مناطق مختلف شهر برای سرسبزی تهران زحمت می‌کشند، بتوانیم به‌عنوان باغبانان مردم عزیز تهران، خدمتگزاری شایسته‌ای داشته باشیم.

وی افزود: همکاران ما در سازمان و نیروهای خدوم فعال در مناطق مختلف، با تلاش شبانه‌روزی در جهت حفظ و توسعه فضای سبز شهری فعالیت می‌کنند و این حضور را افتخاری برای خود می‌دانند که بتوانند در مسیر خدمت به مردم عزیز تهران گام بردارند.

اقوامی‌پناه با ارائه آماری از وضعیت فضای سبز پایتخت گفت: در مجموع تا به امروز حدود دو هزار و چهارصد و سی و هفت بوستان در سطح شهر تهران وجود دارد و همچنین عرصه‌های جنگلی حاشیه شهر و بوستان‌های واقع در مناطق مختلف تهران، در مجموع سطحی بالغ بر شصت و سه هزار هکتار عرصه فضای سبز را شامل می‌شوند که برای استفاده و بهره‌مندی مردم عزیز تهران مهیا شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تأکید کرد: این حجم گسترده از فضای سبز حاصل زحمات همکاران ما در بخش‌های مختلف است که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ محیط زیست شهری ایفا می‌کنند.

کد مطلب 6745343

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