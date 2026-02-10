به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آیین «رونمایی از بسته توسعه خدمات رفاهی شهر تهران» با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به شکل همزمان و برخط عصر امروز در شهرداری مرکز برگزار شد .
مجتبی اقوامیپناه، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، با اشاره به اهمیت خدمترسانی به شهروندان تهرانی در حوزه فضای سبز، اظهار کرد: فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم و امیدواریم بنده به اتفاق همکارانمان در سازمان و همچنین عزیزانی که در مناطق مختلف شهر برای سرسبزی تهران زحمت میکشند، بتوانیم بهعنوان باغبانان مردم عزیز تهران، خدمتگزاری شایستهای داشته باشیم.
وی افزود: همکاران ما در سازمان و نیروهای خدوم فعال در مناطق مختلف، با تلاش شبانهروزی در جهت حفظ و توسعه فضای سبز شهری فعالیت میکنند و این حضور را افتخاری برای خود میدانند که بتوانند در مسیر خدمت به مردم عزیز تهران گام بردارند.
اقوامیپناه با ارائه آماری از وضعیت فضای سبز پایتخت گفت: در مجموع تا به امروز حدود دو هزار و چهارصد و سی و هفت بوستان در سطح شهر تهران وجود دارد و همچنین عرصههای جنگلی حاشیه شهر و بوستانهای واقع در مناطق مختلف تهران، در مجموع سطحی بالغ بر شصت و سه هزار هکتار عرصه فضای سبز را شامل میشوند که برای استفاده و بهرهمندی مردم عزیز تهران مهیا شده است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تأکید کرد: این حجم گسترده از فضای سبز حاصل زحمات همکاران ما در بخشهای مختلف است که با تعهد و مسئولیتپذیری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و حفظ محیط زیست شهری ایفا میکنند.
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