مهدی علیزاده مهاجر در گفتگو با خبرنگاز مهر، اظهار کرد: سال جاری هفت هزار و ۷۸۲ مورد معاینه پزشکی قانونی مرتبط با نزاع انجام شده است که پنج هزار و ۹۴ مورد مرد و ۲ هزار و ۶۸۸ مورد زن بودهاند و بیشترین مراجعات در ماههای ابتدایی و میانی سال به ثبت رسیده و تنشهای اجتماعی و اختلافات فردی از دلایل اصلی این مراجعات است.
وی افزود: طی سال جاری، ۱۴ نفر بر اثر برقگرفتگی جان خود را از دست دادهاند که ۱۳ نفر مرد و یک نفر زن بودند، بیشترین موارد فوت در ماههای خرداد، تیر و شهریور به ثبت رسیده است،افزایش فعالیتهای عمرانی، کشاورزی و صنعتی در ماههای گرم سال از مهمترین عوامل این حوادث محسوب میشوند.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به مسمومیت با گاز منواکسیدکربن تصریح کرد: امسال در مجموع ۶ نفر بر اثر مسمومیت فوت کردهاند که همه مرد بودهاند و بیشترین موارد در نیمه دوم سال رخ داده و رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و نصب حسگرهای هشداردهنده میتواند از بروز این حوادث جلوگیری کند.
وی همچنین درباره حوادث ناشی از سوختگی گفت: ۱۲ نفر شامل ۹ مرد و ۳ زن بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادهاند،بیشترین موارد در ماههای خرداد و تیر ثبت شده و رعایت اقدامات ایمنی در منازل و محل کار، آموزش عمومی و فرهنگسازی میتواند به میزان قابل توجهی از تلفات جلوگیری کند.
علیزاده همچنین با اشاره به آمار غرقشدگی افزود: در سال جاری، ۵ مرد جان خود را بر اثر غرقشدگی از دست دادهاند،بیشترین موارد در ماههای اردیبهشت، تیر و آبان رخ داده است که رعایت نکات ایمنی در محیطهای آبی و آموزش شنا برای کاهش این نوع حوادث ضروری است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آموزش عمومی گفت: آگاهیبخشی به مردم، رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد میتواند به کاهش چشمگیر حوادث و تلفات در استان کمک کند و سلامت شهروندان را تضمین کند.
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