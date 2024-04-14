ترک فعل مدیران برخورد قانونی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در اولین نشست شورای قضائی گیلان با تبریک عملیات غرور آفرین جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد نظام این بود که به دنیا نشان داد هر زمان اراده کند می‌تواند اسرائیل را با خاک یکسان کند.

رئیس شورای قضائی استان در ادامه تصریح کرد: مسئولان باید در ایفای وظایف خود اصل سرعت، دقت و تدبیر لازم را به کار بندند.

وی موضوع حقوق عامه را از تأکیدات مکرر و هرساله رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: در سال جدید موضوعات حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضائی استان بوده و با مسؤولان و مدیرانی که به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل ننموده و یا ترک فعل نموده‌اند برخورد قانونی لازم به عمل خواهد آمد.