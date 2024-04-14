به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رزاز بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: به اطلاع همه مسافران میرساند همه پروازهای فرودگاه بینالمللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز با توجه به نوتام تشکیلات هوانوردی صادر شده تا ساعت ۶ صبح فردا، دوشنبه ۲۷ فروردین لغو شد.
وی با بیان اینکه هرگونه اخبار در خصوص پروازها از طریق روابط عمومی فرودگاه بینالمللی اهواز و خبرگزاریهای معتبر اطلاع رسانی میشود، گفت: مسافران خواهشمند است برای اطلاع از وضعیت پروازها حتماً با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند و از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.
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