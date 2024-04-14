  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۳۶

مدیرکل فرودگاه اهواز:

همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی اهواز تا فردا لغو شدند

همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی اهواز تا فردا لغو شدند

اهواز- مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از لغو همه پروازهای داخلی و خارجی این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رزاز بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: به اطلاع همه مسافران می‌رساند همه پروازهای فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز با توجه به نوتام تشکیلات هوانوردی صادر شده تا ساعت ۶ صبح فردا، دوشنبه ۲۷ فروردین لغو شد.

وی با بیان اینکه هرگونه اخبار در خصوص پروازها از طریق روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی اهواز و خبرگزاری‌های معتبر اطلاع رسانی می‌شود، گفت: مسافران خواهشمند است برای اطلاع از وضعیت پروازها حتماً با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند و از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند.

کد مطلب 6077833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام خوبی خسته نباشی مرسی خبر گذاری تون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها